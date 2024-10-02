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2 жовтня 2024, 14:33

Засновник Binance заробляв $25 мільйонів на день, перебуваючи у в'язниці — ЗМІ

Засновник та колишній гендиректор Binance Чанпен Чжао провів у в’язниці чотири місяці. За цей час його статки збільшилися приблизно на $3 млрд. Про це повідомляє Protos.

Засновник та колишній гендиректор Binance Чанпен Чжао провів у в’язниці чотири місяці.

За розрахунками журналістів, перебуваючи за ґратами, Чжао заробляв приблизно $25 млн на день.

Чанпен Чжао перебував у в’язниці 117 днів — з 2 червня по 27 вересня. Оскільки він заплатив штраф у розмірі $50 млн ще до відбування терміну покарання, цей фактор не враховували під час підрахунку його капіталу.

Відомо, що більша частина активів Чанпена Чжао зосереджена в акціях Binance і пов’язаних із біржею компаній. Оскільки Чжао не зобов’язаний публічно повідомляти про свої активи, це значно ускладнює точний розрахунок його капіталу.

Станом на 27 вересня чиста вартість активів Чжао оцінювалася в $61 млрд, згідно з Forbes. Попередні дані від 12 липня вказують на те, що підприємець володів активами на загальну суму $57,8 млрд. Таким чином, статки Чжао зросли щонайменше на $3 млрд під час перебування у в’язниці.

Інша думка

Важливо зазначити, що інше інформаційне агентство з більш консервативною методологією розрахунків, Bloomberg, вважає, що Чао навпаки втратив гроші під час перебування у в’язниці.

За даними аналітиків Bloomberg, 2 червня чиста вартість активів Чжао становила приблизно $36,5 млрд, проте вже 27 вересня вона впала до $30,8 млрд.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Чанпен Чжао вийшов із в’язниці 27 вересня 2024 року. Він відсидів чотири місяці в виправній колонії Каліфорнії за звинуваченням у порушенні AML-правил.

Пізніше він зробив першу публічну заяву після звільнення з в’язниці.

У листопаді 2023 року Чжао визнав себе винним у тому, що він не впровадив належну програму протидії відмиванню грошей на Binance, біржі, яка була заснована в Шанхаї у 2017 році і щороку обробляла угоди на трильйони доларів.

Чжао також погодився заплатити особистий штраф у розмірі $50 млн. Binance виплатила $4,3 млрд штрафу, щоб врегулювати справу, яка включала низку звинувачень, пов’язаних із порушеннями законів про боротьбу з відмиванням грошей і санкціями.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
2 жовтня 2024, 14:41
#
Кожен заробляє як може:)
+
0
bonv
bonv
2 жовтня 2024, 14:45
#
5 секретів, які допоможуть розбагатіти.
https://minfin.com.ua/ua/blogs/bonv/233092/
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