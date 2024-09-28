Засновника Binance звільнили з-під варти в США

В п’ятницю, 27 вересня, засновника криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао звільнили з виправної колонії в Каліфорнії після утримання під вартою за недоліки, які дозволили кіберзлочинцям і терористичним групам вільно торгувати на найбільшій у світі біржі криптовалют. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У листопаді 2023 року 47-річний Чжао визнав себе винним у тому, що він не впровадив належну програму протидії відмиванню грошей на Binance, біржі, яка була заснована в Шанхаї у 2017 році і щороку обробляла угоди на трильйони доларів.

Скотт Тейлор, речник Бюро в'язниць, підтвердив, що Чжао був звільнений з виправного центру в Лонг-Біч, Каліфорнія. У червні він потрапив до колонії суворого режиму, щоб відбувати свій чотиримісячний термін.

Чжао також погодився заплатити особистий штраф у розмірі $50 млн. Binance виплатила $4,3 млрд штрафу, щоб врегулювати справу, яка включала низку звинувачень, пов’язаних із порушеннями законів про боротьбу з відмиванням грошей і санкціями.

У рамках мирової угоди Чжао пішов у відставку з посади виконавчого директора Binance і не має права обіймати керівні посади в компанії.

Незважаючи на негаразди, Binance залишається однією з найважливіших криптобірж. Згідно з оцінкою Bloomberg Wealth, чистий капітал Чжао все ще оцінюється приблизно в $30 млрд.

Binance зараз очолює Річард Тенг, який раніше обіймав посаду керівника Управління регулювання фінансових послуг міжнародного фінансового центру Абу-Дабі (ADGM).