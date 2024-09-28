Засновника Binance звільнили з-під варти в США

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 вересня 2024, 16:03

Засновника Binance звільнили з-під варти в США

В п’ятницю, 27 вересня, засновника криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао звільнили з виправної колонії в Каліфорнії після утримання під вартою за недоліки, які дозволили кіберзлочинцям і терористичним групам вільно торгувати на найбільшій у світі біржі криптовалют. Про це повідомляє Bloomberg.

В п’ятницю, 27 вересня, засновника криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао звільнили з виправної колонії в Каліфорнії після утримання під вартою за недоліки, які дозволили кіберзлочинцям і терористичним групам вільно торгувати на найбільшій у світі біржі криптовалют.
Фото: nachasi.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У листопаді 2023 року 47-річний Чжао визнав себе винним у тому, що він не впровадив належну програму протидії відмиванню грошей на Binance, біржі, яка була заснована в Шанхаї у 2017 році і щороку обробляла угоди на трильйони доларів.

Скотт Тейлор, речник Бюро в'язниць, підтвердив, що Чжао був звільнений з виправного центру в Лонг-Біч, Каліфорнія. У червні він потрапив до колонії суворого режиму, щоб відбувати свій чотиримісячний термін.

Чжао також погодився заплатити особистий штраф у розмірі $50 млн. Binance виплатила $4,3 млрд штрафу, щоб врегулювати справу, яка включала низку звинувачень, пов’язаних із порушеннями законів про боротьбу з відмиванням грошей і санкціями.

У рамках мирової угоди Чжао пішов у відставку з посади виконавчого директора Binance і не має права обіймати керівні посади в компанії.

Незважаючи на негаразди, Binance залишається однією з найважливіших криптобірж. Згідно з оцінкою Bloomberg Wealth, чистий капітал Чжао все ще оцінюється приблизно в $30 млрд.

Binance зараз очолює Річард Тенг, який раніше обіймав посаду керівника Управління регулювання фінансових послуг міжнародного фінансового центру Абу-Дабі (ADGM).

Курс криптовалют до долара

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
28 вересня 2024, 16:49
#
До бінансу репутація ще не скоро повернеться. Зайшов-вийшов.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
28 вересня 2024, 18:48
#
Смотря в каком плане. В плане надёжности бинансу конкурентов мало. В плане анонимности любые биржи с кусом так себе вариант
+
0
Taras35
Taras35
28 вересня 2024, 18:17
#
Ні за що посадили так і випистули, як Дурова, за обіцянку долі контролю і співпраці. І «абсолютно злочинний майданчик» уже не злочинний став одразу. Повторюсь, одна річ справді злочинців терористів педофілів, злодіїв цим контролем виявляти, а інша — «на обід індичок» винуватими собі робити «за те що опираються», як вину людям «шиють» Китай чи Росія чи подібні.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами