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29 вересня 2024, 11:14

Чанпен Чжао зробив першу публічну заяву після звільнення з в’язниці

Засновник і колишній генеральний директор криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао розмістив на своїй сторінці в X (раніше Twitter) перший пост після свого звільнення з в’язниці.

Засновник і колишній генеральний директор криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао розмістив на своїй сторінці в X (раніше Twitter) перший пост після свого звільнення з в’язниці.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниНасамперед Чжао зазначив, що їжа на волі смачніша.

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Насамперед Чжао зазначив, що їжа на волі смачніша. За його словами, це величезне благо мати можливість з'їсти на день більше одного фрукта.

Він подякував спільноті за підтримку і попросив дати йому перевести дух.

«Я знаю, що у деяких із вас може виникнути багато запитань. У мене не буде відповідей на всі. Дозвольте мені трохи заспокоїтися. А потім я продумаю свої наступні кроки», — заявив він.

Ще декілька думок

«Giggle Academy розвивається добре, і вона буде значною частиною мого життя протягом наступних кількох років.

Буду продовжувати інвестувати в блокчейн/децентралізовані технології, ШІ та біотехнології. Я довгостроковий інвестор, якому важливий вплив, а не прибуток.

Я також буду приділяти більше часу та фінансування благодійності (і освіті). У мене є кілька приблизних ідей.

Я все ще працюю над своєю книгою. Гадаю, зроблено приблизно 2/3. Написання книги — це набагато більше роботи, ніж я очікував, але я доведу її до кінця.

Binance, здається, чудово справляється без мого втручання, що чудово. Це мрія кожного засновника!" — написав Чжао.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Чанпен Чжао вийшов із в’язниці 27 вересня 2024 року. Він відсидів чотири місяці в виправній колонії Каліфорнії за звинуваченням у порушенні AML-правил.

У листопаді 2023 року Чжао визнав себе винним у тому, що він не впровадив належну програму протидії відмиванню грошей на Binance, біржі, яка була заснована в Шанхаї у 2017 році і щороку обробляла угоди на трильйони доларів.

Чжао також погодився заплатити особистий штраф у розмірі $50 млн. Binance виплатила $4,3 млрд штрафу, щоб врегулювати справу, яка включала низку звинувачень, пов’язаних із порушеннями законів про боротьбу з відмиванням грошей і санкціями.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Павел Еникеев
Павел Еникеев
29 вересня 2024, 11:25
#
Слегка дернули за поводок.
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