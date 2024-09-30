Голова Бюджетного комітету розповіла, чому сумнівається у виконанні збільшеного плану розміщень ОВДП
План розміщення ОВДП можуть не виконати, прогноз курсу валют на тиждень: головне за понеділок
План профінансувати зростання видатків держбюджету-2024 на 216 млрд грн за рахунок ринку облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) видається малоймовірним, тому що це потребуватиме дуже різкого зростання обсягу продажу на первинних аукціонах, проте в запасі є доходи від можливого 50%-го податку на прибуток банків.
В МТСБУ попередили водіїв про зміни в міжнародному страхуванні «Зелена картка»
З початком 2025 року українських водіїв очікують важливі зміни, що стосуються умов міжнародного страхування.
НКЦПФР оновила порядок емісії корпоративних облігацій
З 1 листопада в Україні набере чинності новий порядок здійснення емісії корпоративних облігацій та їхнього обігу. Нова редакція замінить чинний порядок від 2018 року.
Курс долара та євро на початок жовтня: як на них вплине тимчасовий дефіцит гривні
Цей тиждень на валютному ринку України буде важливим для довгострокового формування тренду за курсом. До вже традиційних чинників, що впливають на гривню, додадуться нові. Про них розповім докладніше.
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