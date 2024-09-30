План розміщення ОВДП можуть не виконати, прогноз курсу валют на тиждень: головне за понеділок

План профінансувати зростання видатків держбюджету-2024 на 216 млрд грн за рахунок ринку облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) видається малоймовірним, тому що це потребуватиме дуже різкого зростання обсягу продажу на первинних аукціонах, проте в запасі є доходи від можливого 50%-го податку на прибуток банків.

В МТСБУ попередили водіїв про зміни в міжнародному страхуванні «Зелена картка»

З початком 2025 року українських водіїв очікують важливі зміни, що стосуються умов міжнародного страхування.

НКЦПФР оновила порядок емісії корпоративних облігацій

З 1 листопада в Україні набере чинності новий порядок здійснення емісії корпоративних облігацій та їхнього обігу. Нова редакція замінить чинний порядок від 2018 року.

Курс долара та євро на початок жовтня: як на них вплине тимчасовий дефіцит гривні