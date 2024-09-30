НКЦПФР оновила порядок емісії корпоративних облігацій

З 1 листопада в Україні набере чинності новий порядок здійснення емісії корпоративних облігацій та їхнього обігу. Нова редакція замінить чинний порядок від 2018 року. Про це повідомила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

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Які зміни

НКЦПФР повідомила, що оновлене положення передбачає загальне спрощення вимог до пакета документів, що подаються для реєстрації випуску облігацій. Вона передбачає використання КІС (комплексної інформаційної системи) для подання документів у електронній формі через особистий кабінет. Це зменшує кількість паперового документообігу і спрощує процес подання.

У новій редакції положення уточнено поняття корпоративних облігацій, що означає, що будь-які облігації, емітовані приватними компаніями, підпадають під цей термін.

Удосконалюється процедура емісії цільових корпоративних облігацій, погашення яких здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Нова редакція спрощує вимоги для емітентів, які використовують такі облігації для фінансування будівництва, регламентуючи, як і коли об'єкти мають передаватися власникам облігацій.

Оновлення механізму

Введено новий механізм, який дозволяє змінювати емітента облігацій без порушення прав власників.

Введено інститут адміністратора за випуском облігацій, який відповідає за контроль за виконанням умов емісії. Адміністратор стежить за дотриманням емітентом своїх зобов’язань перед власниками облігацій та має право вживати заходів для захисту їхніх інтересів у разі виникнення ризиків.

Нова редакція уточнює механізми конвертації корпоративних облігацій у акції компанії. Ця процедура регламентується чіткими умовами, що має дозволити уникнути суперечок або помилок під час обміну облігацій на акції.

Поліпшено процедури емісії таких облігацій, де власники можуть обирати між отриманням акцій компанії або поверненням коштів. Нова редакція також визначає випадки, коли емітент має право пропонувати конвертацію облігацій за певних умов.

Положенням запроваджено процедуру емісії зелених та інфраструктурних облігацій.

Також з'явилися нові норми: