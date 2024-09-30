З початком 2025 року українських водіїв очікують важливі зміни, що стосуються умов міжнародного страхування. Про це пише «Укравтопром» з посиланням на МТСБУ.
30 вересня 2024, 9:47
В МТСБУ попередили водіїв про зміни в міжнародному страхуванні «Зелена картка»
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Що зміниться для водіїв
- Вільне ціноутворення за договорами «Зелена картка»
Страхові компанії в Україні отримають можливість самостійно визначати розмір страхової премії за договорами міжнародного страхування «Зелена картка».
- Дія договорів міжнародного страхування починатиметься не раніше наступного дня після їх укладання
З 1 січня 2025 року водіям необхідно бути обачними під час планування своєї подорожі за кордон й оформити «Зелену картку» завчасно.
- Перехід на електронний формат «Зеленої картки»
З початку 2025 року всі країни-члени системи повинні будуть визнавати електронні сертифікати. Водії зможуть пред’являти страховий сертифікат у цифровому вигляді, зберігаючи його, наприклад, у PDF-файлі на мобільному пристрої.
Оформити зелену картку на авто онлайн
Джерело: Мінфін
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