В МТСБУ попередили водіїв про зміни в міжнародному страхуванні «Зелена картка»

З початком 2025 року українських водіїв очікують важливі зміни, що стосуються умов міжнародного страхування. Про це пише «Укравтопром» з посиланням на МТСБУ.

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Що зміниться для водіїв

Вільне ціноутворення за договорами «Зелена картка»

Страхові компанії в Україні отримають можливість самостійно визначати розмір страхової премії за договорами міжнародного страхування «Зелена картка».

Дія договорів міжнародного страхування починатиметься не раніше наступного дня після їх укладання

З 1 січня 2025 року водіям необхідно бути обачними під час планування своєї подорожі за кордон й оформити «Зелену картку» завчасно.

Перехід на електронний формат «Зеленої картки»

З початку 2025 року всі країни-члени системи повинні будуть визнавати електронні сертифікати. Водії зможуть пред’являти страховий сертифікат у цифровому вигляді, зберігаючи його, наприклад, у PDF-файлі на мобільному пристрої.