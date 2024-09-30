Голова Бюджетного комітету розповіла, чому сумнівається у виконанні збільшеного плану розміщень ОВДП

План профінансувати зростання видатків держбюджету-2024 на 216 млрд грн за рахунок ринку облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) видається малоймовірним, тому що це потребуватиме дуже різкого зростання обсягу продажу на первинних аукціонах, проте в запасі є доходи від можливого 50%-го податку на прибуток банків.

Таку думку висловила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

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«Ми порахували, що для його (плану — ред) виконання Мінфіну треба на кожному аукціоні до кінця року розміщуватися на 27 млрд грн. Я думаю, це малоймовірно, тому що середній показник за всіма аукціонами, згідно з моїми підрахунками, становить 10,3 млрд грн, проте на останніх чотирьох аукціонах було залучено 20,5 млрд грн, 20,3 млрд грн, 13,8 і 17,8 млрд грн відповідно», — сказала вона.

Підласа нагадала, що після ухвалення закону № 11417 про збільшення видатків держбюджету-2024 майже на 500 млрд грн на безпеку й оборону план внутрішніх запозичень збільшено до 742 млрд грн.

Водночас голова комітету зазначила, що Національний банк України допоміг у цьому питанні завдяки його останнім рішенням щодо підвищення нормативу обов'язкового резервування та ліміту покриття резервів держоблігаціями.

«Плюс Мінфін постійно проводить консультації з банками і фактично просить їх купувати ОВДП. Це все допомагає, але, знову ж таки, я не вважаю, що план буде виконано на 100%», — резюмувала вона.

Водночас Підласа уточнила, що ухвалену в першому читанні в законопроєкті № 11416-д норму про збільшення податку на прибуток банків цьогоріч із 25% до 50% не врахували під час розрахунку доходів у правках до держбюджету-2024.

За її словами, 28 млрд грн додаткових надходжень від такого підвищення можуть стати компенсатором недовиконання плану розміщень ОВДП.

Голова бюджетного комітету також погодилася з думкою Мінфіну, що ресурс ринку ОВДП для подальшого фінансування держбюджету після завершення 2024 року практично вичерпано, і основним джерелом залишається зовнішнє фінансування.

Нагадаємо

Ухвалені в середині вересня правки до держбюджету-2024 передбачають додаткове фінансування дефіциту до кінця року на 216 млрд грн коштом ринку ОВДП: обсяг залучення збільшено до 742,02 млрд грн за обсягу погашень 386,01 млрд грн.

Урядовий проєкт держбюджету-2025 передбачає розміщення ОВДП на 579,22 млрд грн за обсягу погашення на 561,98 млрд грн.