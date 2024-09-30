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30 вересня 2024, 16:37

Голова Бюджетного комітету розповіла, чому сумнівається у виконанні збільшеного плану розміщень ОВДП

План профінансувати зростання видатків держбюджету-2024 на 216 млрд грн за рахунок ринку облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) видається малоймовірним, тому що це потребуватиме дуже різкого зростання обсягу продажу на первинних аукціонах, проте в запасі є доходи від можливого 50%-го податку на прибуток банків.

План профінансувати зростання видатків держбюджету-2024 на 216 млрд грн за рахунок ринку облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) видається малоймовірним, тому що це потребуватиме дуже різкого зростання обсягу продажу на первинних аукціонах, проте в запасі є доходи від можливого 50%-го податку на прибуток банків.

Таку думку висловила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Деталі

«Ми порахували, що для його (плану — ред) виконання Мінфіну треба на кожному аукціоні до кінця року розміщуватися на 27 млрд грн. Я думаю, це малоймовірно, тому що середній показник за всіма аукціонами, згідно з моїми підрахунками, становить 10,3 млрд грн, проте на останніх чотирьох аукціонах було залучено 20,5 млрд грн, 20,3 млрд грн, 13,8 і 17,8 млрд грн відповідно», — сказала вона.

Підласа нагадала, що після ухвалення закону № 11417 про збільшення видатків держбюджету-2024 майже на 500 млрд грн на безпеку й оборону план внутрішніх запозичень збільшено до 742 млрд грн.

Водночас голова комітету зазначила, що Національний банк України допоміг у цьому питанні завдяки його останнім рішенням щодо підвищення нормативу обов'язкового резервування та ліміту покриття резервів держоблігаціями.

«Плюс Мінфін постійно проводить консультації з банками і фактично просить їх купувати ОВДП. Це все допомагає, але, знову ж таки, я не вважаю, що план буде виконано на 100%», — резюмувала вона.

Водночас Підласа уточнила, що ухвалену в першому читанні в законопроєкті № 11416-д норму про збільшення податку на прибуток банків цьогоріч із 25% до 50% не врахували під час розрахунку доходів у правках до держбюджету-2024.

За її словами, 28 млрд грн додаткових надходжень від такого підвищення можуть стати компенсатором недовиконання плану розміщень ОВДП.

Голова бюджетного комітету також погодилася з думкою Мінфіну, що ресурс ринку ОВДП для подальшого фінансування держбюджету після завершення 2024 року практично вичерпано, і основним джерелом залишається зовнішнє фінансування.

Нагадаємо

Ухвалені в середині вересня правки до держбюджету-2024 передбачають додаткове фінансування дефіциту до кінця року на 216 млрд грн коштом ринку ОВДП: обсяг залучення збільшено до 742,02 млрд грн за обсягу погашень 386,01 млрд грн.

Урядовий проєкт держбюджету-2025 передбачає розміщення ОВДП на 579,22 млрд грн за обсягу погашення на 561,98 млрд грн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+104
Я_ __
Я_ __
30 вересня 2024, 16:50
#
Короче кажучи, момент коли фізичні власники овдп обісруться і отримають відтермінування з реструктуризацією (а в нашій державі це може бути і блокування і націоналізація якась) — це питання часу вже, бо якщо ці телепні на Конституцію і права людей забивають, то нічого їм не заважатиме прийняти законопроєкт, який надає уряду право призупинити виплати за внутрішнім державним боргом, так само як в липні вже робили тільки з зовнішнім державним боргом
+
0
Mini Mi
Mini Mi
30 вересня 2024, 17:20
#
ОВГЗ как и любая другая пирамида жива только пока приток денег больше чем отток. Как толкько это поменяется, так сразу и прикроют выплаты.
+
+45
nitrolog
nitrolog
30 вересня 2024, 17:42
#
Все буде простіше, все віддадуть, надрукують і віддадуть, яким буде курс при цьому це вже питання інше))
+
+30
Kikudzuki
Kikudzuki
30 вересня 2024, 17:23
#
Ну они же собираются изымать у граждан личные авто для воннных целей (типа на временное пользование), вот и гривневые средства точно также изымут на временное пользование… И чем больше люди покупают облигации, чем больше вкладчиков (тех, кому должны возвращать деньги) — тем ближе приблежение конца этого гривневого инструмента «дохода»…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 вересня 2024, 18:30
#
Ежедневно при обстрелах украинских городов уничтожаются несколько
десятков автомобилей, припаркованных возле многоэтажек.
Как вариант, пусть лучше автомобиль принесёт пользу на передовой,
чем тупо сгорит при очередном обстреле.
Аналогично и с деньгами…
+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
30 вересня 2024, 20:16
#
На рынках продавцы продавая товар «боятся» дать покупателю лишние 10 грамм товара… Водители маршруток вытаскивают за шкирку и бьют ногами пассажиров, которые не оплачивают проезд ссылаясь на официальные льготы, во всех сферах процветает взяточництво… и т. д. и Вы реально думаете, что граждане с подобной психикой и моралью, из которых состоит 98% нашего населения — «пожертвуют» в добровольно-принудительном порядке свои автомобили и денежные накопления для фронтовых нужд… 🤔😂
+
+8
Qwerty1999
Qwerty1999
30 вересня 2024, 20:28
#
Kikudzuki

Прошу не распространять методы работы
одесских торгашей на Привозе
и одесских таксистов на всю Украину…

Кстати, одесский Приватбанк — уникальное
явление среди всех остальных региональных
структур Приватбанка…
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