Біткоїн зріс до $65 500, криптовалюти стали доступні для бізнес-рахунків у PayPal: що нового на ринку

Біткоїн зріс до $65 000 вперше з початку серпня

Вперше з початку серпня 2024 року ціна першої криптовалюти перевищила позначку $65 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $65 500. За добу актив зріс на 2,61%, за тиждень — на 3,17%. Майже всі криптовалюти з найбільшою капіталізаціє також продемонстрували зростання за останні 24 години. Крім Toncoin, який знизився на 0,38%.

У TON попередили про можливі перебої в мережі на тлі лістингу HMSTR

Команда блокчейну The Open Network (TON) попередила користувачів про збої. Згідно з повідомленням, підвищене навантаження очікувалось з 26 вересня через лістинг токена Hamster Combat.

У TON пояснили, що ігровий проєкт Hamster Kombat налічує більш ніж 100 млн щомісячних активних користувачів і це перша подія такого масштабу для блокчейн-індустрії.

Також команда попросила у період з 26 по 29 вересня слідкувати за каналом TON Status і у разі проблем звертатися. Крім того, користувачів закликали постійно контролювати стан валідатора та обладнання.

«Якість валідаторів безпосередньо впливає на якість блокчейну. Ми цінуємо вашу участь у відкритій мережі», — підсумували у TON.

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Tonkeeper дозволить оплачувати комісії токеном Hamster Kombat

З 1 жовтня некастодіальний гаманець Tonkeeper додасть підтримку оплати транзакційних комісій у мережі TON за допомогою Hamster Kombat (HMSTR).

Цей спосіб доступний завдяки вбудованій функції Battery.

«Коли користувачеві видають HMSTR, у нього немає Toncoin. Battery — розв’язання цієї проблеми. Ви можете поповнити Tonkeeper Battery криптовалютою в мережі TON, а також за допомогою App Store і Google Play», — заявив Каурі в коментарі The Block.

Функція буде доступна після зниження навантаження на мережу через аірдроп HMSTR. Користувачі Tonkeeper, Wallet і низки бірж зіткнулися з проблемами через активний наплив учасників роздачі.

Згідно з внутрішньою статистикою, станом на 25 вересня у Tonkeeper 34 млн активних користувачів на місяць, з них 8 млн активні щодня.

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Криптовалюти стали доступні для бізнес-рахунків у PayPal

Платіжний гігант PayPal відкрив для корпоративних клієнтів у США можливість купівлі, зберігання та продажу криптовалют безпосередньо зі свого бізнес-рахунку. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«З моменту запуску можливості купівлі, продажу та зберігання криптовалют для користувачів PayPal і Venmo у своїх гаманцях ми дізналися багато нового про те, як вони хочуть використовувати свої цифрові активи. Власники бізнесу все частіше висловлюють бажання мати ті самі функції роботи з криптовалютою, які доступні споживачам», — заявив старший віцепрезидент PayPal з блокчейну, криптовалют і цифрових активів Хосе Фернандес да Понте.

Власники бізнес-акаунтів також можуть здійснювати зовнішні перекази монет у блокчейні на сторонні гаманці.

У 2020 році компанія PayPal анонсувала запуск купівлі, продажу та зберігання біткоїна та інших криптовалют. Пізніше мобільний сервіс Venmo, який належить PayPal, додав аналогічний функціонал.