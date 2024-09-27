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27 вересня 2024, 12:13

Біткоїн зріс до $65 500, криптовалюти стали доступні для бізнес-рахунків у PayPal: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Біткоїн зріс до $65 000 вперше з початку серпня

Вперше з початку серпня 2024 року ціна першої криптовалюти перевищила позначку $65 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $65 500. За добу актив зріс на 2,61%, за тиждень — на 3,17%. Майже всі криптовалюти з найбільшою капіталізаціє також продемонстрували зростання за останні 24 години. Крім Toncoin, який знизився на 0,38%.

У TON попередили про можливі перебої в мережі на тлі лістингу HMSTR

Команда блокчейну The Open Network (TON) попередила користувачів про збої. Згідно з повідомленням, підвищене навантаження очікувалось з 26 вересня через лістинг токена Hamster Combat.

У TON пояснили, що ігровий проєкт Hamster Kombat налічує більш ніж 100 млн щомісячних активних користувачів і це перша подія такого масштабу для блокчейн-індустрії.

Також команда попросила у період з 26 по 29 вересня слідкувати за каналом TON Status і у разі проблем звертатися. Крім того, користувачів закликали постійно контролювати стан валідатора та обладнання.

«Якість валідаторів безпосередньо впливає на якість блокчейну. Ми цінуємо вашу участь у відкритій мережі», — підсумували у TON.

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Tonkeeper дозволить оплачувати комісії токеном Hamster Kombat

З 1 жовтня некастодіальний гаманець Tonkeeper додасть підтримку оплати транзакційних комісій у мережі TON за допомогою Hamster Kombat (HMSTR).

Цей спосіб доступний завдяки вбудованій функції Battery.

«Коли користувачеві видають HMSTR, у нього немає Toncoin. Battery — розв’язання цієї проблеми. Ви можете поповнити Tonkeeper Battery криптовалютою в мережі TON, а також за допомогою App Store і Google Play», — заявив Каурі в коментарі The Block.

Функція буде доступна після зниження навантаження на мережу через аірдроп HMSTR. Користувачі Tonkeeper, Wallet і низки бірж зіткнулися з проблемами через активний наплив учасників роздачі.

Згідно з внутрішньою статистикою, станом на 25 вересня у Tonkeeper 34 млн активних користувачів на місяць, з них 8 млн активні щодня.

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Криптовалюти стали доступні для бізнес-рахунків у PayPal

Платіжний гігант PayPal відкрив для корпоративних клієнтів у США можливість купівлі, зберігання та продажу криптовалют безпосередньо зі свого бізнес-рахунку. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«З моменту запуску можливості купівлі, продажу та зберігання криптовалют для користувачів PayPal і Venmo у своїх гаманцях ми дізналися багато нового про те, як вони хочуть використовувати свої цифрові активи. Власники бізнесу все частіше висловлюють бажання мати ті самі функції роботи з криптовалютою, які доступні споживачам», — заявив старший віцепрезидент PayPal з блокчейну, криптовалют і цифрових активів Хосе Фернандес да Понте.

Власники бізнес-акаунтів також можуть здійснювати зовнішні перекази монет у блокчейні на сторонні гаманці.

У 2020 році компанія PayPal анонсувала запуск купівлі, продажу та зберігання біткоїна та інших криптовалют. Пізніше мобільний сервіс Venmo, який належить PayPal, додав аналогічний функціонал.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Джерело: Мінфін
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