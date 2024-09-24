Скорочення ринку ОВДП, план Китая з відновлення економіки: головне за вівторок

Міністерство фінансів у бюджеті на наступний рік заклало лише 17 млрд грн як залучення від ОВДП. Це «чиста» сума, яка не враховує погашення за облігаціями, які вже перебувають у обігу. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко, відповідаючи на запитання Forbes.

Мінфін залучив понад 17 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 24 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17,78 млрд грн в еквіваленті, що на 3,95 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 13,83 млрд грн.

Китай представив план відновлення економіки та ринків

Центральний банк Китаю оприлюднив широкий пакет заходів монетарного стимулювання для відродження другої за величиною економіки світу.

Якщо Google розділять на декілька компаній, чи можуть виграти акціонери