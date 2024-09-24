Міністерство фінансів 24 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17,78 млрд грн в еквіваленті, що на 3,95 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 13,83 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
24 вересня 2024, 17:38
Мінфін залучив понад 17 мільярдів від продажу облігацій
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 109,4 млн грн під 14,62% з погашенням 1 жовтня 2025 року (минулого тижня ставка була 14,65%);
- 6,12 млрд грн під 15,59% з погашенням 5 червня 2026 року (минулого тижня ставка була також 15,60%);
- 4,97 млрд грн під 16,60% з погашенням 24 листопада 2027 року (минулого тижня ставка була також 16,60%);
- 242,35 млн під 16,80% з погашенням 9 лютого 2028 року (минулого тижня ставка була 16,90%).
В іноземній валюті:
- $153,22 млн під 4,66% з погашенням 9 жовтня 2025 року.
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Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Академія «Мінфін»: Інвестування в ОВДП
Джерело: Мінфін
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