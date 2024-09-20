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20 вересня 2024, 16:37

Держбюджет-2025: Кабмін пропонує збільшити витрати на зарплати українських чиновників

У наступному році Кабінет міністрів пропонує більше витрачати на зарплати українських чиновників. Про це повідомила Ніна Южаніна, членкиня комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

У наступному році Кабінет міністрів пропонує більше витрачати на зарплати українських чиновників.
Фото: НБУ

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У законопроєкті про державний бюджет на 2025 рік пропонується збільшити фонд зарплат:

  • ВРУ (апарат) — на 26,2%,
  • Офіс Президента — на 11,2%,
  • КМУ — на 19,7%,
  • НАБУ — на 28,2%,
  • Прокуратура — на 25,8%,
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура — на 71,2%,
  • БЕБ — на 75%,
  • Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку — на 49,6%,
  • Рахункова палата — на 38,2%,
  • НАЗК — на 7,4%,
  • суди — на 9,3%,
  • податкова — на 39,3%,
  • митниця — на 15,4%,
  • Держфінмоніторинг — на 7,7%,
  • РНБО — на 6,3%,
  • Міністерство фінансів — на 4,3%.

«Впевнена, що вони не відчують збільшення військового збору з 1,5% до 5%», — написала Южаніна.

Нагадаємо

У проєкті державного бюджету на 2025 рік закладають витрати на Державний дорожній фонд, у розмірі 43,2 млрд грн.

«Мінфін» писав, що у п’ятницю, 13 вересня, Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+27
AllexL
AllexL
20 вересня 2024, 17:04
#
А на сколько же выросла экономика, неужели на соответствующее количество процентов?
+
0
Riojas
Riojas
20 вересня 2024, 17:13
#
Как раз 35 лярдов от Еврокомиссии будут освоены
+
0
bonv
bonv
20 вересня 2024, 17:14
#
Що там з посадками весною всіх олігархів? Квартал95 то вже олігархи?
+
0
bonv
bonv
20 вересня 2024, 17:14
#
Народ обдерти як липку — слоган слуг типу народу.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 вересня 2024, 18:01
#
«В законопроекте о государственном бюджете
на 2025 год предлагается увеличить фонд зарплат:»

Надо же активно осваивать всю международную финансовую помощь,
чтобы ни одна гривна не прошла мимо карманов госчиновников…
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