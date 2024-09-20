Держбюджет-2025: Кабмін пропонує збільшити витрати на зарплати українських чиновників

У наступному році Кабінет міністрів пропонує більше витрачати на зарплати українських чиновників. Про це повідомила Ніна Южаніна, членкиня комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

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У законопроєкті про державний бюджет на 2025 рік пропонується збільшити фонд зарплат:

ВРУ (апарат) — на 26,2%,

Офіс Президента — на 11,2%,

КМУ — на 19,7%,

НАБУ — на 28,2%,

Прокуратура — на 25,8%,

Спеціалізована антикорупційна прокуратура — на 71,2%,

БЕБ — на 75%,

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку — на 49,6%,

Рахункова палата — на 38,2%,

НАЗК — на 7,4%,

суди — на 9,3%,

податкова — на 39,3%,

митниця — на 15,4%,

Держфінмоніторинг — на 7,7%,

РНБО — на 6,3%,

Міністерство фінансів — на 4,3%.

«Впевнена, що вони не відчують збільшення військового збору з 1,5% до 5%», — написала Южаніна.

Нагадаємо

У проєкті державного бюджету на 2025 рік закладають витрати на Державний дорожній фонд, у розмірі 43,2 млрд грн.

«Мінфін» писав, що у п’ятницю, 13 вересня, Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік.