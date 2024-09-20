У наступному році Кабінет міністрів пропонує більше витрачати на зарплати українських чиновників. Про це повідомила Ніна Южаніна, членкиня комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.
20 вересня 2024, 16:37
Держбюджет-2025: Кабмін пропонує збільшити витрати на зарплати українських чиновників
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У законопроєкті про державний бюджет на 2025 рік пропонується збільшити фонд зарплат:
- ВРУ (апарат) — на 26,2%,
- Офіс Президента — на 11,2%,
- КМУ — на 19,7%,
- НАБУ — на 28,2%,
- Прокуратура — на 25,8%,
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура — на 71,2%,
- БЕБ — на 75%,
- Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку — на 49,6%,
- Рахункова палата — на 38,2%,
- НАЗК — на 7,4%,
- суди — на 9,3%,
- податкова — на 39,3%,
- митниця — на 15,4%,
- Держфінмоніторинг — на 7,7%,
- РНБО — на 6,3%,
- Міністерство фінансів — на 4,3%.
«Впевнена, що вони не відчують збільшення військового збору з 1,5% до 5%», — написала Южаніна.
Нагадаємо
У проєкті державного бюджету на 2025 рік закладають витрати на Державний дорожній фонд, у розмірі 43,2 млрд грн.
«Мінфін» писав, що у п’ятницю, 13 вересня, Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
на 2025 год предлагается увеличить фонд зарплат:»
Надо же активно осваивать всю международную финансовую помощь,
чтобы ни одна гривна не прошла мимо карманов госчиновников…