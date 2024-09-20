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20 вересня 2024, 14:41

Держбюджет-2025: Уряд пропонує виділити 43 мільярди на Дорожній фонд

У проєкті державного бюджету на 2025 рік закладають витрати на Державний дорожній фонд, у розмірі 43,2 млрд грн. Про це заявив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

У проєкті державного бюджету на 2025 рік закладають витрати на Державний дорожній фонд, у розмірі 43,2 млрд грн.
Фото: freepik.com

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У презентації дежбюджету зазначається, що загальна сума включає видатки, повʼязані з утриманням автомобільних шляхів та боргових зобовʼязань Агентства відновлення і видатки на фонд внутрішніх водних шляхів.

Водночас очільниця бюджетного комітету В Р Роксолана Підласа заявила, що не підтримує поновлення дорожнього фонду у 2025 році.

«Усі акцизи треба спрямовувати на потреби оборони», — зазначила вона.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у п’ятницю, 13 вересня, Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Turbo Apricot
Turbo Apricot
20 вересня 2024, 14:46
#
Потужно! Велично! Незламно! гроші є для дорожнього фонду, для квіткових клумб, для телемарафону.
+
+15
Anatoll France
Anatoll France
20 вересня 2024, 14:49
#
А для військових — волонтери, у суміші з шахраями, най збирають. Пора проводити вибори, ця влада всралася і погрязла в корупціі!
+
0
Strain
Strain
20 вересня 2024, 15:02
#
Все привыкли красть на дорогах. Схемы проверены. Связи налажены. Осталось наполнить фонд.

А вот с военными расходами всё сложнее. У кормушки только вояки.
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