У проєкті державного бюджету на 2025 рік закладають витрати на Державний дорожній фонд, у розмірі 43,2 млрд грн. Про це заявив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
20 вересня 2024, 14:41
Держбюджет-2025: Уряд пропонує виділити 43 мільярди на Дорожній фонд
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
У презентації дежбюджету зазначається, що загальна сума включає видатки, повʼязані з утриманням автомобільних шляхів та боргових зобовʼязань Агентства відновлення і видатки на фонд внутрішніх водних шляхів.
Водночас очільниця бюджетного комітету
«Усі акцизи треба спрямовувати на потреби оборони», — зазначила вона.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у п’ятницю, 13 вересня, Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 3
А вот с военными расходами всё сложнее. У кормушки только вояки.