Держбюджет-2025: Уряд пропонує виділити 43 мільярди на Дорожній фонд

У проєкті державного бюджету на 2025 рік закладають витрати на Державний дорожній фонд, у розмірі 43,2 млрд грн. Про це заявив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У презентації дежбюджету зазначається, що загальна сума включає видатки, повʼязані з утриманням автомобільних шляхів та боргових зобовʼязань Агентства відновлення і видатки на фонд внутрішніх водних шляхів.

Водночас очільниця бюджетного комітету В Р Роксолана Підласа заявила, що не підтримує поновлення дорожнього фонду у 2025 році.

«Усі акцизи треба спрямовувати на потреби оборони», — зазначила вона.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у п’ятницю, 13 вересня, Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік.