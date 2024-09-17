Банки розкриватимуть таємницю та дані клієнтів. Рада готується ухвалити законопроєкт
Банки розкриватимуть таємницю та дані клієнтів, закон про збільшення податків: головне за вівторок
Верховна Рада найближчим часом розгляне у другому читанні законопроєкт № 11043 щодо удосконалення функцій Нацбанку з державного регулювання ринків фінансових послуг. о другого читання до законопроєкту ввели низку нових правил.
ЄС виділить Україні до 40 млрд євро без участі США — FT
ЄС готується надати Україні до 40 млрд євро до кінця 2024 року без участі США після провалу плану країн G7 щодо використання заморожених російських активів.
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про збільшення податків
17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416-д про збільшення податків.
Бізнес заклав у бюджет долар по 44 грн на наступний рік
Керівники компаній у бюджетах на 2025 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 44 грн/$. Про це свідчить традиційне опитування, проведене Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА). Для порівняння, на 2024 рік бізнеси закладали курс 41 грн/$, і станом на 17 вересня він становить 41,3591 грн/$.
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