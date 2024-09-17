Банки розкриватимуть таємницю та дані клієнтів, закон про збільшення податків: головне за вівторок

Верховна Рада найближчим часом розгляне у другому читанні законопроєкт № 11043 щодо удосконалення функцій Нацбанку з державного регулювання ринків фінансових послуг. о другого читання до законопроєкту ввели низку нових правил.

ЄС виділить Україні до 40 млрд євро без участі США — FT

ЄС готується надати Україні до 40 млрд євро до кінця 2024 року без участі США після провалу плану країн G7 щодо використання заморожених російських активів.

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про збільшення податків

17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416-д про збільшення податків.

Бізнес заклав у бюджет долар по 44 грн на наступний рік