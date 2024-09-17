ЄС готується надати Україні до 40 млрд євро до кінця 2024 року без участі США після провалу плану країн G7 щодо використання заморожених російських активів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на трьох осіб, які брали участь у переговорах.
ЄС виділить Україні до 40 млрд євро без участі США — FT
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Що відомо
За словами співрозмовників, у Брюсселі стурбовані тим, що Угорщина може завадити блоку дати гарантії, які потрібні США для участі у схемі із замороженими російськими активами.
Уряд Віктора Орбана намагався відкласти ухвалення рішення до виборів у США 5 листопада.
Робота над альтернативною допомогою, за даними Financial Times, розпочнеться найближчими тижнями.
Кошти необхідні, оскільки, за прогнозом Міжнародного валютного фонду та Києва, Україна в 2025 році може зіткнутися з дефіцитом фінансування у розмірі $38 млрд.
У проєкті, з яким ознайомилося видання, сказано, що до кінця року ЄС залучить для України «невизначену кількість мільярдів доларів у вигляді кредитів». Для ухвалення рішення потрібна більшість голосів, а не одноголосне рішення — це позбавить Угорщину права вето, уточнили у FT.
За словами чиновників, сума допомоги може становити від 20 до 40 млрд євро. Остаточно вона буде встановлена Єврокомісією після консультацій з державами-членами. Роботу планують розпочати найближчими тижнями, оскільки пакет підтримки для України спливає наприкінці року.
«Необхідно терміново прийняти пропозиції до кінця жовтня, щоб позика Союзу могла бути видана до кінця 2024 року для майбутніх виплат траншам», — йдеться у пропозиції.
Для погашення кредиту все одно використовуватимуть доходи від заморожених російських активів у розмірі 2,5−3 млрд євро на рік. Наразі ці прибутки спрямовують в Україну через бюджет ЄС, пише Financial Times.
Нагадаємо
12 червня лідери країн Великої сімки погодили виділення Україні до кінця 2024 року $50 мільярдів.
У серпні німецький Бундестаг заявив, що Німеччина хоче перейти від виділення власних фінансів на допомогу Україні до ініціативи $50 млрд.
Водночас США вимагали гарантій від ЄС, що російські активи залишаться замороженими. Єврокомісія запропонувала продовжити санкції з пів року до 36 місяців чи навіть терміном на п'ять років.
Проте Орбан виступив проти й далі блокує продовження, повідомляють співрозмовники FT, знайомі з його думкою.
Коментарі - 4
Професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг вважає, що $5,8 млрд військової допомоги Україні, використання яких має ухвалити Конгрес США до кінцевого терміну 30 вересня, все одно будуть надані, навіть якщо Конгрес це не підтримає.
«Ну, по-перше, гроші точно не пропадуть, тому що, що буде робити конгрес, це залежить від Палати представників, а Палата представників залежить, оскільки там республіканці мають більшість, від того, що їм скаже Трамп. Якщо Трамп погодиться, значить вони просто ухвалять резолюцію з одного речення, що адміністрація може використовувати ці кошти протягом наступного фінансового року», — розповів він.
У разі, якщо Конгрес не схвалить використання цих грошей, Білий дім надасть їх у вигляді пакета допомоги.
«А якщо вони цього не зроблять, то адміністрація наприкінці вересня оголосить про великий пакет допомоги на ось всі ці кошти. Ну допомога буде надаватися порціями потім. Однією порцією за іншою, просто адміністрація не хотіла б цього робити, оскільки вона тоді буде нездатна оцінювати сьогоденні потреби України. Вона повинна буде зафіксувати, що саме буде надано Україні, але вона безумовно, якщо Конгрес не ухвалить резолюцію, вона безумовно використає ці кошти, тобто вони не пропадуть», — заявив професор.