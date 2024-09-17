Наступного року ФОПів знову зобов’яжуть сплачувати ЄСВ — Южаніна

В законопроєкті про держбюджет на 2025 рік передбачене збільшення розміру максимальної бази для нарахування ЄСВ з нинішніх 15 до 20 мінімальних зарплат (ст. 40 проєкту). Тобто наступного року внесок нараховуватиметься із зарплат на 40 тисяч більших, ніж сьогодні, — до 160 тис. грн. Про це в телеграм-каналі написала Ніна Южаніна.

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Що зміниться

«Максимальна сума ЄСВ становитиме 35 200 грн (сьогодні 26 400 грн). Внесок за новими правилами сплачуватимуть як роботодавці, так і ФОПи за себе», — пише Южаніна.

За її словами, ці зміни спрямовано на забезпечення індексації пенсій в Україні у 2025 році, яку планують провести з 1 березня.

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«Натомість максимальний розмір пенсій залишиться без змін, оскільки соцстандарти в наступному році не планують переглядати», — підсумувала вона.

Южаніна нагадала, що ухваленим ще у 2011 році законом № 3668 «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (ст. 2) визначено, що він не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність, — 23610 грн.

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В частині суддів, військовослужбовців, чорнобильців цю норму в різні роки (2013, 2022 і 2024 відповідно) визнано неконституційною.