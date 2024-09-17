Наступного року ФОПів знову зобов’яжуть сплачувати ЄСВ — Южаніна

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 вересня 2024, 14:25

Наступного року ФОПів знову зобов’яжуть сплачувати ЄСВ — Южаніна

В законопроєкті про держбюджет на 2025 рік передбачене збільшення розміру максимальної бази для нарахування ЄСВ з нинішніх 15 до 20 мінімальних зарплат (ст. 40 проєкту). Тобто наступного року внесок нараховуватиметься із зарплат на 40 тисяч більших, ніж сьогодні, — до 160 тис. грн. Про це в телеграм-каналі написала Ніна Южаніна.

В законопроєкті про держбюджет на 2025 рік передбачене збільшення розміру максимальної бази для нарахування ЄСВ з нинішніх 15 до 20 мінімальних зарплат (ст.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що зміниться

«Максимальна сума ЄСВ становитиме 35 200 грн (сьогодні 26 400 грн). Внесок за новими правилами сплачуватимуть як роботодавці, так і ФОПи за себе», — пише Южаніна.

За її словами, ці зміни спрямовано на забезпечення індексації пенсій в Україні у 2025 році, яку планують провести з 1 березня.

Читайте: 42,3 грн/$ до грудня максимум: яким буде курс долара до кінця 2024 року та у 2025-му

«Натомість максимальний розмір пенсій залишиться без змін, оскільки соцстандарти в наступному році не планують переглядати», — підсумувала вона.

Южаніна нагадала, що ухваленим ще у 2011 році законом № 3668 «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (ст. 2) визначено, що він не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність, — 23610 грн.

Читайте: «Бюджет песимізму»: Гетманцев охарактеризував бюджет на 2025 рік

В частині суддів, військовослужбовців, чорнобильців цю норму в різні роки (2013, 2022 і 2024 відповідно) визнано неконституційною.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
0
Три літри
Три літри
17 вересня 2024, 15:05
#
Де всі експерти по краху ФОПів?

Бонв, ну хоч ти прокоментуй.
+
+204
antibiotik1
antibiotik1
17 вересня 2024, 15:14
#
Ескперт тут один, в каждой новости вижу как с пеной у рта защищаешь любые законы. Мне то побоку, я в не нахожусь в Украине и получаю деньги совсем по другому. Но знал бы ты сколько закрылось фопов на массажках, бьюти услугах, берберах, магазинчиках — думаю молчал. Это еще до этого… очередного покращення…толи еще будет…

Все верно скажешь ты, движемся в Европу, там все так же, вроде даже уже видел такой комментарий. Только уровень жизни, зарплаты там вовсе не такие) А с нашими артистами, певцами, квнщиками и совдепией воровской у нас планов на такое вообще нет.
Вот и все, простой народ с одной стороны автоматами и ракетами убивают, с другой — отлов на улицах, налоги, тотальный конроль и ограничения. Вообщем не жизнь, а сказка.
+
+60
Kharakternyk
Kharakternyk
17 вересня 2024, 15:35
#
Тут вже всі зрозуміли, що це за субʼєкт, не звертайте уваги, такі є на кожному форумі. Як говориться — в сімʼї не без…
+
+60
penetrator1963
penetrator1963
17 вересня 2024, 15:47
#
Ещё языковую полицию сделают, как неотъемлемый элемент демократического государства, вообще в европу без проблем возьмут. там же такое сплошь и рядом. не дай бог какой-то йеменец во франции с тобой не по французски на кассе заговорит, сразу увольнение и в местный миротворец загремит.
+
+15
beb
beb
17 вересня 2024, 16:08
#
Спочатку нехай той єменець влаштується на роботу касиром без знання місцевої мови, ага
+
+15
nitrolog
nitrolog
17 вересня 2024, 17:05
#
Типовий кремлівський ватник зі своїм вєлікодєржавним йазіком, який вважає що всі навколо мають говорити москальською в усьому світі…
Ти пропонуєш французу в своїй країні вчити арабську щоб не дай бог не образити єменьця?
В тебе температури часом немає?
Ну типові закидони москалів, паляться тут на ура
+
0
bonv
bonv
17 вересня 2024, 16:50
#
Гірше ж точно не буде — телемарафон і 3л ©
+
0
zevs1
zevs1
17 вересня 2024, 16:01
#
Южанина с Гетманцевым мало чем отличаются друг от друга, два сапога-кеды.
Когда не при должностях рассказывают о том какие они либералы а как дорвутся до корыта так не оторвать их от него с таким остервенением гребут и крошки не оставят никому.
+
0
XpertVision
XpertVision
17 вересня 2024, 16:02
#
А можна не платити зараз? Бо щось податкова з таким не згодна, наче)
+
+15
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
17 вересня 2024, 16:25
#
В декларації треба було подавати, що не платиш ЄСВ саме і їх не нараховували.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 вересня 2024, 16:30
#
Минимальный ЕСВ, который сейчас платят ФОПы составляет 1760грн/мес.
Не видел ещё ни одного ФОПа, который бы платил хоть на гривну больше…
+
0
bonv
bonv
17 вересня 2024, 16:51
#
Бізнес в екстазі - жити стало краще. Боневтік.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами