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16 вересня 2024, 18:45

Національний кешбек: ще не всі бачать нараховані кошти в Дії

177 тис українців вже бачать у «Дії» нарахований кешбек, і ця кількість збільшуватиметься в міру налагодження обміну даними між банками і ІТ-системою проєкту «Національний кешбек». Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

177 тис українців вже бачать у «Дії» нарахований кешбек, і ця кількість збільшуватиметься в міру налагодження обміну даними між банками і ІТ-системою проєкту «Національний кешбек».

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Тестування програми триває

За її словами, частина банків протестували свої процеси, інші — ще тестують. Налагодження триватиме впродовж наступних тижнів.

«За покупки в перші дні вересня 177 тис. українців вже нарахували 2,9 млн грн кешбеку. Хтось бачить в „Дії“ нарахування 5 грн, а дехто — 90 грн. Відображення сум дає можливість перевірити роботу системи та активніше обирати українські товари. Виплата коштів за покупки у вересні буде до 20 жовтня», — розповіла Свириденко.

Вона зазначила, що за два тижні до «Національного кешбеку» долучилось понад 1,2 млн українців, з них — 638 тис. активували в «Дії» картки для виплат. Із тих, хто активував карту, 262 тис. громадян зробили покупки товарів, на які нараховується кешбек.

Асортимент товарів

Розширюється й асортимент товарів, на які можна отримати кешбек. У системі вже зареєстровано понад 171 тис. товарів від 963 українських виробників.

Повний перелік товарів, на які нараховується кешбек, можна побачити на сайті програми.

Низка торговельних мереж уже позначають товари з кешбеком на цінниках або на полицях. Найближчим часом такі позначення з'являтимуться на полицях магазинів, які долучилися до програми.

Нагадаємо, що бета-тест програми в «Дії» розпочався 2 вересня.

До теми: Понад мільйон українців вже відкрили картки для Національного кешбеку

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Джерело: Мінфін
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