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16 вересня 2024, 14:25

Понад мільйон українців вже відкрили картки для Національного кешбеку

Вже 1,2 млн українців відкрили картки для отримання виплат за програмою Національний кешбек. Про це розповіла перша віцепрем'єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу «Економічна політика України: відновлення під час війни».

Вже 1,2 млн українців відкрили картки для отримання виплат за програмою Національний кешбек.

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Вона зазначила, що тестування програми триватиме до жовтня, після чого відбудеться її повноцінний запуск. На думку Свириденко, програма буде ефективною та продовжить працювати наступного року.

Крім цього, перша віцепрем'єрка уточнила, що зараз у програму вже додано 169 тисяч товарів, а її фінансування відбувається за рахунок міжнародних донорів.

У межах програми українці можуть щомісяця отримувати 10% компенсацію або до 3000 грн кешбеку за купівлю вітчизняних товарів. Цей ліміт, скоріше за все, залишиться на поточному рівні, каже Юлія Свириденко.

Витратити кешбек можна буде на:

  • Медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування;
  • Комуналка, транспорт, мобільний зв’язок;
  • Донати на Сили оборони України, військові облігації та благодійність;
  • Багато інших послуг, товарів українського виробництва.

Нагадаємо, що в «Дії» розпочався бета-тест програми.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

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0
Три літри
Три літри
16 вересня 2024, 14:38
#
Крім цього, перша віцепрем'єрка уточнила, що зараз у програму вже додано 169 тисяч товарів

в файлі 166 строк, це при тому що деякі товари записані на декілька строк, а не на одну.

а її фінансування відбувається за рахунок міжнародних донорів

які саме донори, огласіть весь список будь ласочка

У межах програми українці можуть щомісяця отримувати 10% компенсацію або до 3000 грн кешбеку за купівлю вітчизняних товарів.

таких як арахіс :D
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
16 вересня 2024, 15:30
#
А где можно прочесть список украинских товаров на которые действует кешбек?
+
0
antey718
antey718
16 вересня 2024, 15:34
#
Тут
https://madeinukraine.gov.ua/files/perelik-tovariv/products.xlsx
+
+54
EvilReptiloid
EvilReptiloid
16 вересня 2024, 15:06
#
Ліваки такі ліваки, роздають дрібненькі подачки стаду і водночас піднімають податки до небес.
+
0
penetrator1963
penetrator1963
16 вересня 2024, 15:28
#
Подключил чисто ради интереса проверить, как будет работать. уже оплатил коммуналку и скупился товарами с обозначением сделано в Украине. пока тихо, никаких бонусов или зачислений.
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
16 вересня 2024, 15:33
#
Более миллиона любителей халявы уже ждут… но прежде всего дождутся усиленный финмониторинг… А налоговая теперь имеет возможность порыться в кошельках этих 1 000 000 «счастливчиков»…
+
+15
torn
torn
16 вересня 2024, 15:51
#
Как эта инициатива может что-то стимулировать, если выделенных на кешбек денег хватит на 10−15 дней существующего оборота украинских товаров у крупных продавцов. Какая цель в перспективе, быстро закончатся деньги и что дальше? Как можно отследить эффект с такой пылью? Зачем вообще это нужно, учитывая сложности внедрения и администрирования, во время войны и ужасном дефиците бюджета?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 вересня 2024, 16:30
#
Да уж, огромный поток подсознательного из виртуальной реальности…

О целях, товарах и правилах начисления можно прочитать на сайте
программы Нац.кешбек, если конечно сможешь его найти гугл-поиском…
+
0
torn
torn
16 вересня 2024, 16:55
#
По данным Государственной казначейской службы, за август 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 21,7 млрд грн налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров. Чтобы заплатить 10% кешбека с этого оборота украинских товаров нужно больше 10 млрд грн в месяц. И это только товары проданные плательщиками НДС, без ФОП. Всего на 2024 год (4 мес.) на программу Національний кешбек заложено 3 млрд грн, и ещё 6 млрд.грн на весь 2025 год (про которые уже депутат писал, что их не будет).
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0
torn
torn
16 вересня 2024, 17:12
#
Зарегистрируется допустим 5 млн человек, потратит каждый 6000 грн (за месяц не сложно), получат по 600 грн кешбека, вот и ушли 3 млрд грн, дальше что?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 вересня 2024, 17:37
#
Torn

Если умеешь не только читать, но и понимаешь прочитанное,
то на сегодня зарегистрировано не 5 млн человек, а всего 1 млн.

К тому же в программе НК участвуют не все продавцы, а только зарегистрированные, не все украинские товары, а только зарегистрированные.

Попробуй сам зарегистрироваться и заработать хотя-бы 600грн кешбека
за целый месяц, вот тогда и начинай рассказывать свои сказки…
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0
Fantomas2020
Fantomas2020
16 вересня 2024, 17:11
#
Для того, чтобы покупателям товаров было удобно, нужно на ценнике в магазинах (АТБ, Варус например) обязательно указывать, что товар принимает участие в программе Национальный кэшбэк. А так экселевские файлы, на которых размещена информация о товарах и производителях, которые задействованы в программе, неудобна для восприятия и обработки.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 вересня 2024, 17:46
#
Fantomas2020
«Для того, чтобы покупателям товаров было удобно…»

И кто этим будет заниматься?
Неужели дополнительный штат сотрудников, но тогда магазинам надо поднимать
на все товары цены, чтобы платить этим дополнительным сотрудникам зарплату,
а через пару месяцев их надо будет увольнять, после окончания программы НК.

АТБ и Варус на своих сайтах опубликовали перечень товаров,
участвующих в акции НК и на том спасибо…
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