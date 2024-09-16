Понад мільйон українців вже відкрили картки для Національного кешбеку

Вже 1,2 млн українців відкрили картки для отримання виплат за програмою Національний кешбек. Про це розповіла перша віцепрем'єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу «Економічна політика України: відновлення під час війни».

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Вона зазначила, що тестування програми триватиме до жовтня, після чого відбудеться її повноцінний запуск. На думку Свириденко, програма буде ефективною та продовжить працювати наступного року.

Крім цього, перша віцепрем'єрка уточнила, що зараз у програму вже додано 169 тисяч товарів, а її фінансування відбувається за рахунок міжнародних донорів.

У межах програми українці можуть щомісяця отримувати 10% компенсацію або до 3000 грн кешбеку за купівлю вітчизняних товарів. Цей ліміт, скоріше за все, залишиться на поточному рівні, каже Юлія Свириденко.

Витратити кешбек можна буде на:

Медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування;

Комуналка, транспорт, мобільний зв’язок;

Донати на Сили оборони України, військові облігації та благодійність;

Багато інших послуг, товарів українського виробництва.

Нагадаємо, що в «Дії» розпочався бета-тест програми.