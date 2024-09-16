Вже 1,2 млн українців відкрили картки для отримання виплат за програмою Національний кешбек. Про це розповіла перша віцепрем'єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу «Економічна політика України: відновлення під час війни».
16 вересня 2024, 14:25
Понад мільйон українців вже відкрили картки для Національного кешбеку
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Вона зазначила, що тестування програми триватиме до жовтня, після чого відбудеться її повноцінний запуск. На думку Свириденко, програма буде ефективною та продовжить працювати наступного року.
Крім цього, перша віцепрем'єрка уточнила, що зараз у програму вже додано 169 тисяч товарів, а її фінансування відбувається за рахунок міжнародних донорів.
У межах програми українці можуть щомісяця отримувати 10% компенсацію або до 3000 грн кешбеку за купівлю вітчизняних товарів. Цей ліміт, скоріше за все, залишиться на поточному рівні, каже Юлія Свириденко.
Витратити кешбек можна буде на:
- Медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування;
- Комуналка, транспорт, мобільний зв’язок;
- Донати на Сили оборони України, військові облігації та благодійність;
- Багато інших послуг, товарів українського виробництва.
Нагадаємо, що в «Дії» розпочався бета-тест програми.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 13
в файлі 166 строк, це при тому що деякі товари записані на декілька строк, а не на одну.
а її фінансування відбувається за рахунок міжнародних донорів
які саме донори, огласіть весь список будь ласочка
У межах програми українці можуть щомісяця отримувати 10% компенсацію або до 3000 грн кешбеку за купівлю вітчизняних товарів.
таких як арахіс :D
https://madeinukraine.gov.ua/files/perelik-tovariv/products.xlsx
О целях, товарах и правилах начисления можно прочитать на сайте
программы Нац.кешбек, если конечно сможешь его найти гугл-поиском…
Если умеешь не только читать, но и понимаешь прочитанное,
то на сегодня зарегистрировано не 5 млн человек, а всего 1 млн.
К тому же в программе НК участвуют не все продавцы, а только зарегистрированные, не все украинские товары, а только зарегистрированные.
Попробуй сам зарегистрироваться и заработать хотя-бы 600грн кешбека
за целый месяц, вот тогда и начинай рассказывать свои сказки…
«Для того, чтобы покупателям товаров было удобно…»
И кто этим будет заниматься?
Неужели дополнительный штат сотрудников, но тогда магазинам надо поднимать
на все товары цены, чтобы платить этим дополнительным сотрудникам зарплату,
а через пару месяцев их надо будет увольнять, после окончания программы НК.
АТБ и Варус на своих сайтах опубликовали перечень товаров,
участвующих в акции НК и на том спасибо…