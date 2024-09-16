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16 вересня 2024, 10:14

Кабмін хоче зобов'язати НБУ переказати до держбюджету 63,9 млрд грн прибутку у 2025 році

Кабмін пропонує Верховній Раді зобов'язати Національний банк переказати до державного бюджету 63,9 млрд гривень прибутку в 2025 році. Про це йдеться в законопроєкті про держбюджет на 2025 рік № 12000, передають Українські Новини.

Кабмін пропонує Верховній Раді зобов'язати Національний банк переказати до державного бюджету 63,9 млрд гривень прибутку в 2025 році.
Фото: bank.gov.ua

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Пропонується встановити, що в 2025 році НБУ у порядку і розмірах, визначених законом «Про Національний банк України» переказує до державного бюджету України суму частини прибутку до розподілу не менше як 63,9 млрд гривень.

Кошти переказуватимуться згідно з графіком, затвердженим Міністерством фінансів.

Читайте: Держбюджет-2025: курс гривні та основні показники

Нагадаємо

14 вересня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік.

13 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
16 вересня 2024, 11:38
#
А кто же будет покупать овгз😂
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