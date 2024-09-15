Держбюджет-2025: Кабмін пропонує заморозити мінімальну зарплату

Кабмін пропонує відмовитися від збільшення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму у 2025 році. Про це йдеться у законопроєкті № 12000 , зареєстрованому урядом у Верховній Раді 14 вересня, пише Ліга.

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Скорочення соцвидатків

Від цих показників залежать розміри соціальних виплат.

Загалом проєкт бюджету на наступний рік передбачає скорочення соціальних видатків на 50 млрд грн до 420,6 млрд грн.

Як сказано в документі, з 1 січня 2025 року мінімальну заробітну плату пропонується встановити на рівні:

у місячному розмірі — 8000 грн;

у погодинному розмірі — 48 грн.

«Вказаний розмір мінімальної заробітної плати забезпечує досягнутий рівень цієї гарантії з урахуванням значного її підвищення у 2024 році (підвищення становило 16%, порівняно з 2023 роком)», — йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

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Проєктом пропонується встановити з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років — 2563 грн;

дітей віком від 6 до 18 років — 3196 грн;

працездатних осіб — 3028 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу, — 2102 грн;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), — 2361 грн;

осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення, зокрема за рішеннями суду, — 1600 грн.

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Що кажуть в Податковому комітеті

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав це «надмірно жорстким заходом».

Він пообіцяв, що це питання додатково обговорюватиметься у парламенті.