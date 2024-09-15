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15 вересня 2024, 9:14

ГУР здійснило кібератаку на найбільші банки росії — ЗМІ

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили чергову DDOS-атаку на банківську систему рф. Про це Укрінформу повідомили джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили чергову DDOS-атаку на банківську систему рф.

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Що відомо

«Українська розвідка знову атакувала найбільші банки росії. Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили чергову DDOS-атаку на банківську систему рф. В результаті операції порушено роботу найбільших банківських установ держави-агресора, які забезпечують діяльність окупаційних військ ЗС рф», — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що під кіберудар, зокрема, потрапили «Банк росія», «Тінькофф банк», «Газ банк» та платіжна система «СБП».

Читайте: Атака ГУР на банківський сектор рф: росіяни не можуть зняти гроші

Користувачі в багатьох регіонах рф скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, неможливість скористатися «особистим кабінетом», припинення роботи сайтів та мобільних додатків банків. Також клієнти банків не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 24 липня головне управління розвідки Міноборони України організувало масштабну кібератаку на банківську систему росії, яка паралізувала роботу ключових банківських установ та платіжних систем по всій території країни-агресорки.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Tido oss
Tido oss
15 вересня 2024, 11:03
#
Где на рашистких сайтах тип риа и другие можна ету инфу проверить?
+
0
akapello
akapello
15 вересня 2024, 11:39
#
→ Tido oss
А хіба не очевидно, як це перевіряється? Зайдіть на сайти перелічених банків і спробуйте завести особистий кабінет. Чи це ні про що не скаже?
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