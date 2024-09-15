ГУР здійснило кібератаку на найбільші банки росії — ЗМІ

Що відомо

«Українська розвідка знову атакувала найбільші банки росії. Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили чергову DDOS-атаку на банківську систему рф. В результаті операції порушено роботу найбільших банківських установ держави-агресора, які забезпечують діяльність окупаційних військ ЗС рф», — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що під кіберудар, зокрема, потрапили «Банк росія», «Тінькофф банк», «Газ банк» та платіжна система «СБП».

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Користувачі в багатьох регіонах рф скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, неможливість скористатися «особистим кабінетом», припинення роботи сайтів та мобільних додатків банків. Також клієнти банків не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 24 липня головне управління розвідки Міноборони України організувало масштабну кібератаку на банківську систему росії, яка паралізувала роботу ключових банківських установ та платіжних систем по всій території країни-агресорки.