Нова угода МФВ та України, інфляція в США: головне за середу

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та українська влада досягли попередньої домовленості щодо п'ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF. У разі її схвалення, Україна отримає близько $1,1 млрд.

Інфляція в США продовжує уповільнюватись

Мінпраці США опублікувало дані щодо CPI (споживча інфляція). У серпні зростання цін уповільнилось до 2,5% у річному вимірі, якщо порівнювати з попереднім місяцем.

Всі банки виконують мінімальні вимоги достатності капіталу — НБУ

Банківська система України після переходу на нову структуру капіталу зберегла майже двократний запас капіталу всіх рівнів.

Великі банки призупинили зниження ставок: що прогнозують до кінця вересня

Зміни за гривневими ставками у великих банках станом на першу декаду вересня практично не відбувалися. Порівнюючи з двома тижнями раніше, в учасників депозитного огляду спостерігалося зниження за всіма строковими депозитами, проте воно було незначним.