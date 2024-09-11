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11 вересня 2024, 18:41

Всі банки виконують мінімальні вимоги достатності капіталу — НБУ

Банківська система України після переходу на нову структуру капіталу зберегла майже двократний запас капіталу всіх рівнів. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Банківська система України після переходу на нову структуру капіталу зберегла майже двократний запас капіталу всіх рівнів.

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З 5 серпня 2024 року введено в дію оновлені вимоги Закону України «Про банки та банківську діяльність», згідно з якими банки перейшли на трирівневу структуру капіталу та нові нормативи його достатності. Тепер капітал поділяється на три складники замість двох: основний капітал першого рівня, додатковий капітал першого рівня та капітал другого рівня. Найякісніший складник капіталу — основний капітал першого рівня.

За даними звітності про виконання банками нормативів на 1 вересня:

  • усереднений норматив достатності регулятивного капіталу банків становить 16,2% за допустимого рівня з урахуванням перехідних норм не менш як 8,5%
  • середні нормативи достатності капіталу першого рівня та основного капіталу першого рівня — 15,7% за нормативного рівня не менш як 7,5% та 5,625% відповідно.

Всі банки виконують мінімальні вимоги достатності основного капіталу 1-го рівня, капіталу 1-го рівня та регулятивного капіталу, зазначають у НБУ.

«Прибутковість банків підтримує їхній капітал, що дозволяє безболісно ввести вимоги до достатності капіталу відповідно до норм ЄС», — прокоментувала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Вона додала, що наступного року НБУ планує провести нову перевірку стійкості банківської системи для оцінки достатності капіталу банків для покриття неочікуваних збитків у кризових умовах.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
11 вересня 2024, 20:12
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Все банки выполняют минимальные требования достаточности основного капитала
1-го уровня, капитала 1-го уровня и регулятивного капитала, отмечают в НБУ.

Поэтому и выполняют, ведь КМУ весной 2024 года разрешил Сенс-банку и Укргазбанку
не перечислять ни одной гривны дивидендов в бюджет по итогам 2023 года, а направить
всю чистую прибыль этих двух укрбанков на их докапитализацию…
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