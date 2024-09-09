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9 вересня 2024, 20:00

Нові валютні обмеження НБУ, прогнози курсів долара та євро: головне за понеділок

З 10 вересня Нацбанк вводить нові валютні обмеження, а деякі пом'якшує

Нацбанк з 10 вересня вводить низку нових обмежень на валютні операції, але водночас регулятор пом'якшує деякі правила обігу валюти. Посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за кордоном з використанням платіжних карток, випущених українськими банками до рахунків у іноземній валюті.

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З огляду на те, що друга половина минулого тижня виявилася дуже вдалою для гривні, і вона змогла відвоювати практично всі раніше втрачені наприкінці серпня-початку вересня позиції, цього понеділка на валютному ринку України не очікується особливих сюрпризів ані за курсом долара, ані за євро. Але вже з вівторка до четверга ситуація почне швидко змінюватися. Пояснюємо чому, і що вплине на курс долара та євро протягом цього тижня, 9−13 вересня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
9 вересня 2024, 21:18
#
НБУ хоче обмежити використання однією особою всіх банків для обходження ліміту у 150 тис на вихідні транзакції.

Ви вже написали про спростування цього фейка

оце так ЗМІ
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