Нові валютні обмеження НБУ, прогнози курсів долара та євро: головне за понеділок

Нацбанк з 10 вересня вводить низку нових обмежень на валютні операції, але водночас регулятор пом'якшує деякі правила обігу валюти. Посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за кордоном з використанням платіжних карток, випущених українськими банками до рахунків у іноземній валюті.

Обмеження p2p-переказів: НБУ рекомендує банкам орієнтуватись на доходи громадян. Створять реєстр підозрілих карток

НБУ хоче обмежити використання однією особою всіх банків для обходження ліміту у 150 тис на вихідні транзакції.

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