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9 вересня 2024, 16:23

В НБУ спростували інформацію про нові ліміти на p2p-перекази

Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів.

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«Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито «хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть», — розповіли в пресслужбі НБУ.

Як йдеться в повідомленні, банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ.

Нагадаємо, що раніше НБУ ввів обмеження на p2p-перекази. Ліміт — не вище 150 тисяч гривень. Обмеження почнуть працювати з 1 жовтня. Спочатку ліміт мав діяти лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

До теми: Обмеження p2p-переказів: НБУ рекомендує банкам орієнтуватись на доходи громадян. Створять реєстр підозрілих карток

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

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+29
bonv
bonv
9 вересня 2024, 16:31
#
Поки що.
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0
Три літри
Три літри
9 вересня 2024, 16:46
#
І не планувалось, якщо читати тест очами, а не дупою.
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0
TAN72
TAN72
9 вересня 2024, 17:04
#
Национальный банк Украины сейчас не планирует вводить, слово и не планировал увидели только вы😂
+
0
Anrey12
Anrey12
9 вересня 2024, 17:18
#
Что с Витали взять-только потуги манипулятора…Защита моно по поводу и без у него забавнее идет-)
+
0
Три літри
Три літри
9 вересня 2024, 17:26
#
Щоб казати що НБУ щось планував треба побачити слова НБУ про те що він планував. Ви цих слів не бачили, але чомусь для себе допускаєте можливим вигадувати за НБУ що він планував.
+
0
Death
Death
9 вересня 2024, 17:53
#
Ты либо вообще не понимаешь о чем ты вообще разговариваешь, либо дурачком прикидываешься.

«Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший», — зазначив заступник Голови НБУ Дмитро Олійник.
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0
Три літри
Три літри
9 вересня 2024, 18:09
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Я читав це перш ніж ви бо я відразу пішов читати пост НБУ, а не маячню Мінфіну.

Ну і що ти мені цією цитатою хотів сказати? Я ж не ти, я не придумую за інших.
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0
Rubi0
Rubi0
9 вересня 2024, 17:57
#
Так НБУ изначально переложил эту затею на ассоциацию «радимо банкам домовитися на рівні асоціації», так что никаких противоречий. Нбу не введут, а ассоциация введет.
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