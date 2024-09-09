В НБУ спростували інформацію про нові ліміти на p2p-перекази

Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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«Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито «хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть», — розповіли в пресслужбі НБУ.

Як йдеться в повідомленні, банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ.

Нагадаємо, що раніше НБУ ввів обмеження на p2p-перекази. Ліміт — не вище 150 тисяч гривень. Обмеження почнуть працювати з 1 жовтня. Спочатку ліміт мав діяти лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

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