Пентагон назвав штати, які отримали найбільші інвестиції від військової допомоги Україні

Пенсильванія, Аризона і Техас є одними з американських штатів, які найбільше виграють від фінансування та інвестицій США озброєння для України. Про це повідомляє Reuters.

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Пентагон оприлюднив документи щодо розподілу між усіма штатами $41,7 млрд на закупівлю, інвестиції та заміну всіх видів систем для підтримки України.

Відповідно до цих даних, штат Пенсільванія отримав найбільше з усіх штатів — $2,52 млрд на виробництво зброї та боєприпасів.

В Аризоні витрати та інвестиції, пов'язані з Україною, становили $2,02 млрд, а в Техасі — $1,85 млрд.

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Починаючи з минулого року адміністрація президента США Джо Байдена наголошувала, що багато зброї, надісланої до Києва, буде замінено за рахунок нових контрактів на мільярди доларів, виграних американськими компаніями, які наймають американських працівників.

Такі компанії, як RTX Raytheon в Арізоні, яка виробляє ракетні системи Patriot, і General Dynamics, яка виробляє артилерійські снаряди, які виготовляються в кількох штатах, включаючи Пенсільванію, Огайо та Техас, має мільярдні контракти.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив намір союзників по НАТО надавати Україні сталу та довгострокову військову допомогу у 40 млрд євро на наступний рік.