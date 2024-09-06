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6 вересня 2024, 15:42

Наступного року Україна отримає від НАТО військову допомогу на 40 мільярдів євро — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив намір союзників по НАТО надавати Україні сталу та довгострокову військову допомогу у 40 млрд євро на наступний рік. Про це Столтенберг заявив в Осло під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре, повідомляє Укрінформ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив намір союзників по НАТО надавати Україні сталу та довгострокову військову допомогу у 40 млрд євро на наступний рік.
Фото: pixabay.com

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«Під час саміту НАТО у Вашингтоні союзники ухвалили рішення забезпечити підтримку України на тривалий період… Союзники по НАТО прийняли мінімальний базовий показник у 40 мільярдів євро військової допомоги для України протягом наступного року, щоб забезпечити таку допомогу на тривалий час та переконатися, що Україна може захищати себе», — сказав керівник Альянсу.

Він нагадав, що під час Вашингтонського саміту НАТО у липні цього року Альянс прийняв на себе координацію та надання міжнародної безпекової допомоги для України.

З цією метою у німецькому Вісбадені створюється окреме Командування НАТО. Водночас у східній частині Альянсу буде створений логістичний хаб, щоб доставляти таку допомогу в Україну.

Столтенберг зауважив, що такі зусилля мають на меті надалі посилювати спроможності України в самообороні проти російської агресії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+29
bonv
bonv
6 вересня 2024, 15:58
#
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