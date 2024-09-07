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7 вересня 2024, 15:02

Литва виділить Україні 10 мільйонів євро на закупівлю ракет-дронів «Паляниця»

Литва передасть Україні 10 млн євро на закупівлю ракет-дронів українського виробництва «Паляниця». Про це повідомив ексглава Мінстратегпрому Олександр Камишін за підсумками засідання робочої групи на військовій базі Рамштайн.

Литва передасть Україна 10 млн євро на закупівлю ракет-дронів українського виробництва «Паляниця».
Фото: pixabay.com

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«Отримали нове підтвердження від міністра оборони Литви про виділення 10 млн євро на закупівлю української ракети-дрона «Паляниця», — зазначив Камишін.

Скільки коштує «Паляниця»

В інтерв'ю АР міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що одна ракета-дрон «Паляниця» коштує менше ніж $1 млн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що під час виступу з нагоди Дня незалежності 24 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше застосувала проти російських військ нову ракету-дрон «Паляниця» українського виробництва.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
7 вересня 2024, 15:24
#
Респект за підтримку!
+
0
Exba
Exba
7 вересня 2024, 16:08
#
Интересная схема — мы сами покупаем у себя же свои ракеты за чужие деньги)
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