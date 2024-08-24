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24 серпня 2024, 15:05

Україна вперше застосувала ракету-дрон «Паляниця» власного виробництва — Зеленський

Сьогодні, 24 серпня, Україна вперше застосувала проти російських військ нову ракету-дрон «Паляниця» українського виробництва. Про це під час виступу з нагоди Дня незалежності заявив президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні, 24 серпня, Україна вперше застосувала проти російських військ нову ракету-дрон «Паляниця» українського виробництва.
Фото: president.gov.ua

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«Саме сьогодні відбулося перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютно нового класу зброї — української ракети-дрона „Паляниці“. Це новий наш метод відплати агресору», — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що ворога було уражено і подякував розробникам, виробникам та українським воїнам.

«Знаємо, що росії буде дуже складно навіть вимовити, що саме прилетіло, складно протидіяти, але дуже легко зрозуміти, за що», — додав президент.

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Нагадаємо

Укроборонпром перестрибнув 16 сходинок та увійшов до списку 50 найкращих оборонних компаній світу. Виторг держконцерну за 2023 рік зріс на 72% — до $2,2 млрд.

Компанія, яку протягом багатьох років критикували та намагались реформувати, відкрила офіс у США та заявила, що, серед іншого, шукатиме нові можливості для інвестицій, нових партнерств і створюватиме спільні підприємства.

За повідомленням прем'єра Дениса Шмигаля, Україна уклала вже 5 контрактів про створення спільних підприємств з лідерами світового ринку зброї.

Французька збройова компанія Thales, зокрема, підписала три угоди з Україною щодо створення спільного виробництва. Розглядає можливості створення підприємства, що ремонтуватиме американську бронетехніку, й Amentum Services. До виробництва боєприпасів для України долучилась й американська Northrop Grumman.​

Крім створення спільних підприємств, Україна також локалізує виробництво військової техніки. Таку угоду з Україною підписала британська BAE Sytems, яка вже відкрила офіс в Україні.

Rheinmetal запустив перший завод, на якому ремонтують БМП, а згодом ремонтуватимуть і гаубиці. Але головне — плани до кінця року запустити виробництво бронетранспортерів Lynx. Про створення «дочки» в Україні заявила також франко-німецька KNDS. Компанія планує створити центр техобслуговування самохідних гаубиць CAESAR та друкуватиме запчастини на 3D-принтері.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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