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28 серпня 2024, 9:24

Глава Мінцифри назвав вартість української ракети-дрона «Паляниця»

Одна українська ракета-дрон «Паляниця» коштує дешевше $1 млн, повідомили вінтерв'ю Associated Press віцепрем'єр Михайло Федоров та неназваний фахівець, який бере участь у цьому проєкті, пише Ліга.

Одна українська ракета-дрон «Паляниця» коштує дешевше $1 млн, повідомили вінтерв'ю Associated Press віцепрем'єр Михайло Федоров та неназваний фахівець, який бере участь у цьому проєкті, пише Ліга.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоГолова Мінцифри вважає, що оскільки рф не може виробити достатньо систем протиповітряної оборони, то це відкриває для України можливість діяти глибоко в російському тилу.
Фото: віцепрем'єр Михайло Федоров

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Голова Мінцифри вважає, що оскільки рф не може виробити достатньо систем протиповітряної оборони, то це відкриває для України можливість діяти глибоко в російському тилу.

Федоров повідомив, що бере участь у проєктах з розробки українських ракет з кінця 2022 року.

Читайте: Україна вперше застосувала ракету-дрон «Паляниця» власного виробництва — Зеленський

Неназваний спеціаліст, залучений до створення ракети великої дальності, повідомив ЗМІ, що це «абсолютно нова розробка, з нуля», яка почалася близько 18 місяців тому.

За його словами, це озброєння не є продовженням старого радянського проєкту, нова ракета оснащена твердопаливним прискорювачем, що її розганяє, за яким йде реактивний двигун.

І фахівець, і Федоров повідомили виданню, що кожна така ракета коштує менш ніж $1 млн, і військові звертаються до приватного сектора, аби ще більше знизити собівартість виробництва.

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«Приватний ринок неймовірно швидко генерує рішення», — заявив голова Мінцифри.

Він анонсував, що в Україні будуть доступні всі типи ракет — і якщо українці матимуть таку власну зброю, то почуватимуться більш незалежно та впевнено.

На думку Федорова, величезний розмір росії також може бути її вразливістю:

«Неможливо виробити достатньо систем ППО для захисту такої великої території. Для нас це відкриває можливість діяти глибоко в тилу ворога».

Нагадаємо

Укроборонпром перестрибнув 16 сходинок та увійшов до списку 50 найкращих оборонних компаній світу. Виторг держконцерну за 2023 рік зріс на 72% — до $2,2 млрд.

Компанія, яку протягом багатьох років критикували та намагались реформувати, відкрила офіс у США та заявила, що, серед іншого, шукатиме нові можливості для інвестицій, нових партнерств і створюватиме спільні підприємства.

За повідомленням прем'єра Дениса Шмигаля, Україна уклала вже 5 контрактів про створення спільних підприємств з лідерами світового ринку зброї.

Французька збройова компанія Thales, зокрема, підписала три угоди з Україною щодо створення спільного виробництва. Розглядає можливості створення підприємства, що ремонтуватиме американську бронетехніку, й Amentum Services. До виробництва боєприпасів для України долучилась й американська Northrop Grumman.​

Крім створення спільних підприємств, Україна також локалізує виробництво військової техніки. Таку угоду з Україною підписала британська BAE Sytems, яка вже відкрила офіс в Україні.

Rheinmetal запустив перший завод, на якому ремонтують БМП, а згодом ремонтуватимуть і гаубиці. Але головне — плани до кінця року запустити виробництво бронетранспортерів Lynx. Про створення «дочки» в Україні заявила також франко-німецька KNDS. Компанія планує створити центр техобслуговування самохідних гаубиць CAESAR та друкуватиме запчастини на 3D-принтері.

Джерело: Мінфін
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