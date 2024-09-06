З початку року уряд залучив майже 319 мільярдів від продажу ОВДП

За даними Депозитарію НБУ, упродовж восьми місяців 2024 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах майже 319 млрд грн в еквіваленті: 232 959,1 млн грн, $1 456,6 млн та 670,8 млн євро . Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 133 935,8 млн грн, $1 126,6 млн та 841,2 млн євро.

Протягом січня — серпня 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 105 199,7 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в серпні — на 9 112,6 млн грн в еквіваленті.

Роловер вкладень в ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень — серпень становить 135% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Загалом з початку повномасштабної війни до 31 серпня 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено майже 1 137 млрд грн в еквіваленті: 787 134,8 млн грн, $7 073,9 млн та 2 383,9 млн євро.

За цей період на погашення за ОВДП спрямовано 563 307,6 млн грн, $7 262,3 млн та 2 091,8 млн євро.

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Військові ОВДП

Найбільший обсяг цих цінних паперів сконцентрований банками — первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 вересня 2024 року він становив:

68 779,7 млн грн, або 33,3% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 серпня 65 168,4 млн грн, або 32,4%);

$1 556,9 млн, або 58,0% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 1 серпня — $1 509,3 млн, або 56,2%);

103,1 млн євро, або 21,7 % від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 серпня — 100,6 млн євро, або 21,1%).

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Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 вересня 2024 року становив 137,4 млрд грн в еквіваленті порівняно з 67, млрд грн в еквіваленті на 1 вересня 2023 року — зростання більш ніж удвічі.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 вересня 2024 року становив 6 552,9 млн грн, $24,8 млн та 0,1 млн євро.