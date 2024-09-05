Українці збільшують інвестиції в ОВДП

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 вересня 2024, 18:35

Українці збільшують інвестиції в ОВДП

У серпні 2024 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 29,1 млрд грн. Військові облігації склали 6 млрд грн із загального обсягу випущених ОВДП за останній місяць літа. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У серпні 2024 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 29,1 млрд грн.
Фото: armyinform.com.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Станом на 2 вересня, в обігу перебуває ОВДП на понад 1,68 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (43,7%) та НБУ (40,3%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб — 10,3% та 4% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,6%, а територіальних громад — 0,04%.

Збільшення попиту серед громадян

Тенденція до збільшення попиту серед громадян зберігається. Якщо на початку серпня українці (фізособи) володіли державними облігаціями на 63,7 млрд грн, то на початку вересня ця сума збільшилась до 67,5 млрд грн.

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у серпні дорівнювала 16,15%.

Читайте також: У «Дії» з’явилися ще чотири військові облігації

Рівень рефінансування за січень-серпень 2024 року склав 146%. Для порівняння за перші 8 місяців 2023 року цей показник сягав 133% за всіма валютами.

Загалом за січень-серпень 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів залучило 318,4 млрд грн в еквіваленті. Упродовж воєнного стану — понад 1,1 трлн грн в еквіваленті.

Академія «Мінфін»: Інвестування в ОВДП

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+16
bovn
bovn
5 вересня 2024, 19:21
#
Интересно кто эти люди??? Когда гривна за пол года упала на 3 грн, кто в здравом уме будет идти в ОВГЗ? Это нужно ставки хотя бы 25%. Мне кажется этотвранье и в ОВГЗ вливаются в основном банки…
+
0
oldman54
oldman54
5 вересня 2024, 19:31
#
Как кто? Малинку и черешенку продал решил немножко вложиться
+
+15
D3N
D3N
5 вересня 2024, 19:31
#
Ага…«Верим»))))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Criptor82, D3N и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами