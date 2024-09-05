Українці збільшують інвестиції в ОВДП

У серпні 2024 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 29,1 млрд грн. Військові облігації склали 6 млрд грн із загального обсягу випущених ОВДП за останній місяць літа. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Станом на 2 вересня, в обігу перебуває ОВДП на понад 1,68 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (43,7%) та НБУ (40,3%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб — 10,3% та 4% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,6%, а територіальних громад — 0,04%.

Збільшення попиту серед громадян

Тенденція до збільшення попиту серед громадян зберігається. Якщо на початку серпня українці (фізособи) володіли державними облігаціями на 63,7 млрд грн, то на початку вересня ця сума збільшилась до 67,5 млрд грн.

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у серпні дорівнювала 16,15%.

Читайте також: У «Дії» з’явилися ще чотири військові облігації

Рівень рефінансування за січень-серпень 2024 року склав 146%. Для порівняння за перші 8 місяців 2023 року цей показник сягав 133% за всіма валютами.

Загалом за січень-серпень 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів залучило 318,4 млрд грн в еквіваленті. Упродовж воєнного стану — понад 1,1 трлн грн в еквіваленті.