У «Дії» з’явилися ще чотири військові облігації, які отримали назви окупованих міст — Лазурне, Джарилгач, Гурзуф та Судак. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Нові облігації

Лазурне: ставка від 15,10%, дата виплати — 10 вересня 2025 року;

Джарилгач: ставка від 15,75%, дата виплати — 10 червня 2026 року;

Гурзуф: ставка від 14,90%, дата виплати — 4 червня 2025 року;

Судак: ставка від 14,85%, дата виплати — 30 квітня 2025 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.