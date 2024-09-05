У «Дії» з’явилися ще чотири військові облігації, які отримали назви окупованих міст — Лазурне, Джарилгач, Гурзуф та Судак. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
5 вересня 2024, 15:29
У «Дії» з’явилися ще чотири військові облігації
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Нові облігації
- Лазурне: ставка від 15,10%, дата виплати — 10 вересня 2025 року;
- Джарилгач: ставка від 15,75%, дата виплати — 10 червня 2026 року;
- Гурзуф: ставка від 14,90%, дата виплати — 4 червня 2025 року;
- Судак: ставка від 14,85%, дата виплати — 30 квітня 2025 року.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Академія «Мінфін»: Інвестування в ОВДП
Джерело: Мінфін
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