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29 серпня 2024, 10:46

Реструктуризація держборгу дозволить зекономити $11,4 мільярда — Шмигаль

Реструктуризація державного боргу дозволить зекономити $11,4 мільярда на його обслуговуванні в найближчі три роки, що зміцнить державний бюджет і дасть змогу краще фінансувати оборону. Про ценаписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Реструктуризація державного боргу дозволить зекономити $11,4 мільярда на його обслуговуванні в найближчі три роки, що зміцнить державний бюджет і дасть змогу краще фінансувати оборону.
Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль

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«Робимо ще один значущий крок до зміцнення фінансової стійкості України. Понад 95% власників українських єврооблігацій підтримали нашу пропозицію про реструктуризацію боргу, підготовлену Міністерством фінансів у співпраці з Комітетом власників єврооблігацій», — поінформував Шмигаль.

За його словами, це рішення дозволить зекономити $11,4 мільярда на обслуговуванні боргу в найближчі три роки, що зміцнить державний бюджет і дасть змогу краще фінансувати оборону.

Читайте: Реструктуризація боргу: скільки зекономимо на його обслуговуванні та погашенні

«Вітаю команду Мінфіну з цією перемогою та щиро дякую нашим партнерам за незмінну підтримку», — резюмував прем'єр-міністр.

Нагадаємо

28 серпня власники всіх державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору загальною вартістю $20,47 млрд ($24,3 млрд з врахуванням капіталізованих відсотків) проголосували за запропоновану реструктуризацію єврооблігацій України та гарантованих державою облігацій Укравтодору.

Читайте також: Україна списала 37% боргу: чи так це насправді, та скільки ще доведеться заплатити

Україна в серпні 2022 року домовилася про відстрочку на два роки погашення та виплату відсотків за 13 випусками суверенних єврооблігацій загальною номінальною вартістю $17,26 млрд та €2,25 млрд, а також перегляду умов щодо ВВП-варантів.

У строк до липня 2024-го підлягали погашенню три випуски єврооблігацій України на загальну суму понад $3 млрд: 1 вересня 2022 року — на $912,35 млн, 1 вересня 2023-го — на $1 млрд 355,23 млн і 1 лютого 2024 року — на $750 млн.

Перший раунд діалогу Мінфіну з комітетом кредиторів оприлюднено Лондонською фондовою біржею 17 червня. Уряд представив два варіанти реструктуризації.

22 липня Україна досягла принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій. За угодою, існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
potator
potator
29 серпня 2024, 11:03
#
Скоро доллар по 22, а может даже по 18, очень скучаю за алексом 2006, он хоть и аналитик, но смешит лучше чем шоумен и ко.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
29 серпня 2024, 11:11
#
Ще хтось вірить брехунам?
+
0
Ranet
Ranet
29 серпня 2024, 11:29
#
Странный вопрос. Премьер объявляет дефолт, чему тут не верить?!
Таким образом, он находит деньги на покрытие дефицита бюджета.
+
+15
Chicago79
Chicago79
29 серпня 2024, 11:33
#
К чему радость то, обворовать кредиторов и кричать победа. В недалеком будущем, точнее в 2028 погашение тех де евробондов перед МВФ, посмотрим что эти недоумки перед МВФ запоют. Частников Евробондов удалось ободрать, ещё есть ОВГЗ-шники.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
29 серпня 2024, 12:30
#
Погашать евробондьі перед МВФ? То що за хрінь? МВФ євробонди наші брав? Альо! Економіст від Бога, не узнаю вас в гримі… Хто ви? Ерік Найман? Ні… Уорен Баффетт… ну точно ж. Уоррі, як я радий, що ти тут з нами.
+
0
Alex212112
Alex212112
29 серпня 2024, 13:37
#
Кручу верчу,наеб. хочу.
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