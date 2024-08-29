Реструктуризація держборгу дозволить зекономити $11,4 мільярда — Шмигаль

Реструктуризація державного боргу дозволить зекономити $11,4 мільярда на його обслуговуванні в найближчі три роки, що зміцнить державний бюджет і дасть змогу краще фінансувати оборону. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Робимо ще один значущий крок до зміцнення фінансової стійкості України. Понад 95% власників українських єврооблігацій підтримали нашу пропозицію про реструктуризацію боргу, підготовлену Міністерством фінансів у співпраці з Комітетом власників єврооблігацій», — поінформував Шмигаль.

За його словами, це рішення дозволить зекономити $11,4 мільярда на обслуговуванні боргу в найближчі три роки, що зміцнить державний бюджет і дасть змогу краще фінансувати оборону.

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«Вітаю команду Мінфіну з цією перемогою та щиро дякую нашим партнерам за незмінну підтримку», — резюмував прем'єр-міністр.

Нагадаємо

28 серпня власники всіх державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору загальною вартістю $20,47 млрд ($24,3 млрд з врахуванням капіталізованих відсотків) проголосували за запропоновану реструктуризацію єврооблігацій України та гарантованих державою облігацій Укравтодору.

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Україна в серпні 2022 року домовилася про відстрочку на два роки погашення та виплату відсотків за 13 випусками суверенних єврооблігацій загальною номінальною вартістю $17,26 млрд та €2,25 млрд, а також перегляду умов щодо ВВП-варантів.

У строк до липня 2024-го підлягали погашенню три випуски єврооблігацій України на загальну суму понад $3 млрд: 1 вересня 2022 року — на $912,35 млн, 1 вересня 2023-го — на $1 млрд 355,23 млн і 1 лютого 2024 року — на $750 млн.

Перший раунд діалогу Мінфіну з комітетом кредиторів оприлюднено Лондонською фондовою біржею 17 червня. Уряд представив два варіанти реструктуризації.

22 липня Україна досягла принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій. За угодою, існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.