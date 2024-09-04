Реструктуризація облігацій, зростання міжнародних резервів, тиск МВФ: головне за середу

Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за тринадцятьма серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених Укравтодором.

Міжнародні резерви зросли у серпні вперше за п'ять місяців — Forbes

Міжнародні резерви України у серпні зросли на $5 млрд до $42 млрд, свідчать розрахунки Forbes Ukraine.

МВФ розпочинає переговори з Україною щодо перегляду програми розширеного фінансування на $1,1 млрд

Місія МВФ 4 вересня розпочинає дискусії з владою України щодо перегляду програми розширеного фінансування на 1,1 мільярда доларів.

Bloomberg: Україна готується до тиску МВФ щодо девальвації гривні та підвищення податків

Україна готується до тиску Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо девальвації гривні та підвищення податків. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела серед українських чиновників.