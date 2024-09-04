Україна завершила реструктуризацію облігацій на понад $20 мільярдів
Реструктуризація облігацій, зростання міжнародних резервів, тиск МВФ: головне за середу
Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за тринадцятьма серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених Укравтодором.
Міжнародні резерви зросли у серпні вперше за п'ять місяців — Forbes
Міжнародні резерви України у серпні зросли на $5 млрд до $42 млрд, свідчать розрахунки Forbes Ukraine.
МВФ розпочинає переговори з Україною щодо перегляду програми розширеного фінансування на $1,1 млрд
Місія МВФ 4 вересня розпочинає дискусії з владою України щодо перегляду програми розширеного фінансування на 1,1 мільярда доларів.
Bloomberg: Україна готується до тиску МВФ щодо девальвації гривні та підвищення податків
Україна готується до тиску Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо девальвації гривні та підвищення податків. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела серед українських чиновників.
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