В Україні розпочався бета-тест «Національного кешбеку»: як узяти участь
Бета-тест «Нацкешбеку», відмова від «копійок», ВРУ знайшла де узяти 500 млрд на армію: головне за понеділок
В Україні розпочався бета-тест «Національного кешбеку» до якого можна долучитися за допомогою застосунку «Дія». Про це повідомляє пресслужба Мінцифри. Кошти надходитимуть на картку щомісяця. Відстежувати їх можна також через «Дію», а витрачати на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо.
Нацбанк пропонує відмовитись від назви «копійка»
Національний банк пропонує замінити назву «копійка» на «шаг», що використовувалось в Україні у XVI-XVII ст.
У бюджетному комітеті розповіли, де візьмуть 500 млрд грн на армію
Скоротити витрати та отримати більше від «військового ПДФО». Так влада шукатиме додаткові 500 млрд грн на армію, пише голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
Курс долара та євро 2−6 вересня: чому НБУ активніше обмежуватиме курсові коливання
Минулий тиждень закінчився для гривні добре: нацвалюта зміцнилася по відношенню до долара на міжбанку до 41,00/41,03 гривень та до євро до позначки 45,4198/45,4366 гривень. Хоча ще недавно цінники безготівкового долара поступово підбиралися до рівнів близько 41,70 гривень і вище, а євро коштував на торгах понад 46 гривень.
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