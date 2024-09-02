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2 вересня 2024, 20:00

Бета-тест «Нацкешбеку», відмова від «копійок», ВРУ знайшла де узяти 500 млрд на армію: головне за понеділок

В Україні розпочався бета-тест «Національного кешбеку»: як узяти участь

В Україні розпочався бета-тест «Національного кешбеку» до якого можна долучитися за допомогою застосунку «Дія». Про це повідомляє пресслужба Мінцифри. Кошти надходитимуть на картку щомісяця. Відстежувати їх можна також через «Дію», а витрачати на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо.

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Національний банк пропонує замінити назву «копійка» на «шаг», що використовувалось в Україні у XVI-XVII ст.

У бюджетному комітеті розповіли, де візьмуть 500 млрд грн на армію

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Минулий тиждень закінчився для гривні добре: нацвалюта зміцнилася по відношенню до долара на міжбанку до 41,00/41,03 гривень та до євро до позначки 45,4198/45,4366 гривень. Хоча ще недавно цінники безготівкового долара поступово підбиралися до рівнів близько 41,70 гривень і вище, а євро коштував на торгах понад 46 гривень.

Джерело: Мінфін
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