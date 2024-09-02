Бета-тест «Нацкешбеку», відмова від «копійок», ВРУ знайшла де узяти 500 млрд на армію: головне за понеділок

В Україні розпочався бета-тест «Національного кешбеку» до якого можна долучитися за допомогою застосунку «Дія». Про це повідомляє пресслужба Мінцифри. Кошти надходитимуть на картку щомісяця. Відстежувати їх можна також через «Дію», а витрачати на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо.

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