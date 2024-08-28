Укренерго: 28 серпня обмеження світла будуть меншими

Відключення світла

«28 серпня обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Укренерго, обмеження будуть легшими, ніж у вівторок, 27 серпня, коли обмежували до 4 черг споживачів одночасно.

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Масована атака

Як писав «Мінфін», росія завдала 26 серпня наймасованішого авіаобстрілу України — використала 127 ракет і 109 ударних дронів. Forbes Ukraine оцінює вартість атаки в $1,2−1,3 млрд, що є рекордним показником за весь час повномасштабної війни.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК «Укренерго» розпорядилася запровадити екстрені відключення світла по всій країні.

Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.

Що таке черга (група)

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги — обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень — це 4 години обмежень на добу, дві черги — 8 годин обмежень, три черги — 12 годин обмежень, чотири черги — більше 12 годин обмежень.