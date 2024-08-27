Укренерго: 27 серпня 50-70% населення буде без світла одночасно

27 серпня у місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях прогнозується повернення графіків стабілізаційних відключень електроенергії. Наразі у цих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі тривають екстрені відключення, повідомляє пресслужба ДТЕК.

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Згідно з розпорядженням «Укренерго», відключатимуться:

з 00:00 до 06:00 — три групи споживачів з шести;

з 06:00 до 11:00 — чотири групи;

з 11:00 до 15:00 — три групи;

з 15:00 до 21:00 — чотири групи;

з 21:00 до 24:00 — три групи.

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«Відключення відбуватимуться в темно-сірій і світло-сірій зонах. Дуже просимо вас економити електроенергію, щоб зменшити кількість і тривалість відключень», — додали у ДТЕК.

«Світло-сірі зони теж будуть задіяні. Це означає, що 50−70% населення буде без світла одночасно», — пояснив директор компанії Yasno Сергія Коваленка у Facebook. Він також припустив, що система може залишатися ще нестабільною і щось піде не так.

Масована атака

Як писав «Мінфін», росія завдала 26 серпня наймасованішого авіаобстрілу України — використала 127 ракет і 109 ударних дронів. Forbes Ukraine оцінює вартість атаки в $1,2−1,3 млрд, що є рекордним показником за весь час повномасштабної війни.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК «Укренерго» розпорядилася запровадити екстрені відключення світла по всій країні.

Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.