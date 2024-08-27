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27 серпня 2024, 8:10

Укренерго: 27 серпня 50-70% населення буде без світла одночасно

27 серпня у місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях прогнозується повернення графіків стабілізаційних відключень електроенергії. Наразі у цих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі тривають екстрені відключення, повідомляє пресслужба ДТЕК.

27 серпня у місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях прогнозується повернення графіків стабілізаційних відключень електроенергії.
Фото: depositphotos

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Згідно з розпорядженням «Укренерго», відключатимуться:

  • з 00:00 до 06:00 — три групи споживачів з шести;
  • з 06:00 до 11:00 — чотири групи;
  • з 11:00 до 15:00 — три групи;
  • з 15:00 до 21:00 — чотири групи;
  • з 21:00 до 24:00 — три групи.

Читайте: Масована атака рф: в уряді поки не можуть спрогнозувати ситуацію з електроенергією на найближчі місяці

«Відключення відбуватимуться в темно-сірій і світло-сірій зонах. Дуже просимо вас економити електроенергію, щоб зменшити кількість і тривалість відключень», — додали у ДТЕК.

«Світло-сірі зони теж будуть задіяні. Це означає, що 50−70% населення буде без світла одночасно», — пояснив директор компанії Yasno Сергія Коваленка у Facebook.

Він також припустив, що система може залишатися ще нестабільною і щось піде не так.

Масована атака

Як писав «Мінфін», росія завдала 26 серпня наймасованішого авіаобстрілу України — використала 127 ракет і 109 ударних дронів. Forbes Ukraine оцінює вартість атаки в $1,2−1,3 млрд, що є рекордним показником за весь час повномасштабної війни.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК «Укренерго» розпорядилася запровадити екстрені відключення світла по всій країні.

Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+84
NN NN
NN NN
27 серпня 2024, 8:41
#
Главное что бы на экспорт хватило.
+
+30
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
27 серпня 2024, 11:17
#
Аби ще боти позатикалися… я б доплатив.
+
+60
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
27 серпня 2024, 9:25
#
Потужний гігават!

Головне щоб в суджі світло було!
+
+39
Rubi0
Rubi0
27 серпня 2024, 10:21
#
Это Потужна переговорна позиція. типа смотрите мы может вообще сидеть как неандертальцы в пещерах каменных без света и воды сутками, но не пойдем на уступки.
+
0
KValera
KValera
27 серпня 2024, 10:27
#
Rubi0 На какие уступки вы хотите пойти?
+
+24
TAN72
TAN72
27 серпня 2024, 9:33
#
И где всё оборудование , что нам бесплатно дали,на чьих дачах стоит?
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
27 серпня 2024, 10:07
#
На зелених майнінгових фермах!
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