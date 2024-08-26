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26 серпня 2024, 15:12

Масована атака рф: в уряді поки не можуть спрогнозувати ситуацію з електроенергією на найближчі місяці

Прогнозувати вплив масованої атаки росіян на енергосистему в понеділок на можливість безперебійного енергопостачання впродовж наступних двох місяців наразі складно, але очевидно, що плани з підготовки до зими доведеться коригувати, вважає радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Прогнозувати вплив масованої атаки росіян на енергосистему в понеділок на можливість безперебійного енергопостачання впродовж наступних двох місяців наразі складно, але очевидно, що плани з підготовки до зими доведеться коригувати, вважає радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.

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«Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні, але думаю, що до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення», — сказав він на брифінгу в Медіа-центрі України в Києві в понеділок.

При цьому він звернув увагу, що за відсутності ударів по енергосистемі до кінця жовтня не планувалося великих обмежень, а то й узагалі таких обмежень, оскільки в цей період мінімум навантаження на енергосистему, і доступної потужності з урахуванням активної ремонтної кампанії мало вистачити для безперебійного забезпечення е/е.

«Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, носитимуть знак „мінус“, і, відповідно, скоригувати плани з підготовки до зими», — пояснив Бойко.

За його словами, сьогоднішня атака не знімає завдання успішної підготовки до ОЗП для енергетиків, але треба зрозуміти її наслідки атаки і скоригувати плани.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+30
Loginnnnn
Loginnnnn
26 серпня 2024, 15:34
#
Запасаемся бензином для генераторов пока не подорожал
+
0
potator
potator
26 серпня 2024, 15:52
#
Цыганчонка бойка нужно убрать от энергетики вообще, или кто-то думает что это *** перестало вылизывать путинскую ***
+
+30
Rubi0
Rubi0
26 серпня 2024, 16:04
#
То не тот Юрий Бойко что ты думаешь
+
+30
crocodille
crocodille
26 серпня 2024, 15:53
#
Поки уряд не може, я спрогнозую — взимку не варто розраховувати більше ніж на 4 години світла на добу, для міст мільйонників.
Чому: ну таке вже було в липні, щось відремонтують, щось зруйнують, краще не буде.
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