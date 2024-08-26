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26 серпня 2024, 10:17

«Ситуація складна»: Міністр енергетики відреагував на ракетний удар по енергетиці

26 серпня під прицілом терористів знову опинилася енергетика. Про це у фейсбуці написав міністр енергетики Герман Галущенко.

26 серпня під прицілом терористів знову опинилася енергетика.

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Терор енергетики

«Ворог знову тероризує всю Україну ракетами. Під прицілом енергетика. Ворог не залишає планів позбавити українців світла. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстренних відключень електроенергії. Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією», — написав Галущенко.

Екстренні відключення

Укренерго 26 серпня через ракетну масовану атаку на Укренерго надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Нагадаємо

Зранку 26 серпня рф здійснює масований обстріл України. Вибухи чули у Києві, Київській области, Луцьку, Львові, Дніпрі, Одесі.

Ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині. За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Игорь УА
Игорь УА
26 серпня 2024, 12:00
#
Нормально, машзалы целые, а трансформаторы ремонтируются.
Это максимум что русня собрала за 3 недели, на большее они не способны:)
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