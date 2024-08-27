Продаж нерухомості за 1 гривню: ФДМУ підготував другий пул активів

Фонд державного майна України виставив на приватизацію другий пул активів зі стартовою ціною 1 гривня. Цього разу на торги виставлять чотири об'єкти у Закарпатській, Черкаській та Львівській областях, повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

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Що пропонуватимуть

Аукціони з’являться в системі «Прозорро.Продажі» у вересні 2024 року, на них покупцям запропонують:

перший лот — гараж площею 72,6 кв.м у смт Великий Березний Закарпатської області. Будівля 1960-х років потребує поточного ремонту;

другий лот — автомобіль Volkswagen Phaeton 2004 року випуску в м. Черкаси. Транспортний засіб потребує ремонту;

третій лот — нежитлова будівля площею 168,1 кв.м у с. Майдан Львівської області. Одноповерхова споруда з мансардою збудована у 1980 році;

четвертий лот — група інвентарних об'єктів у м. Хуст Закарпатської області. Комплекс включає гаражі, котельню, сторожку та огорожу загальною площею 164,3 кв.м.

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Стартова ціна

Голова Фонду держмайна нагадав, що стартова ціна в 1 гривню встановлена відповідно до чинного законодавства на період воєнного стану.

«Цей механізм застосовується для активів, балансова вартість яких відсутня або дорівнює нулю, що дозволяє ефективно здійснювати приватизацію в поточних умовах. Важливо розуміти: кінцева вартість об'єктів може бути значно вищою за стартову», — додав Коваль.

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Він зауважив, що попередній досвід показує, що у ході таких торгів ціна зростає «в сотні і навіть тисячі разів».