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27 серпня 2024, 8:44

Продаж нерухомості за 1 гривню: ФДМУ підготував другий пул активів

Фонд державного майна України виставив на приватизацію другий пул активів зі стартовою ціною 1 гривня. Цього разу на торги виставлять чотири об'єкти у Закарпатській, Черкаській та Львівській областях, повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Фонд державного майна України виставив на приватизацію другий пул активів зі стартовою ціною 1 гривня.
Фото: depositphotos

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Що пропонуватимуть

Аукціони з’являться в системі «Прозорро.Продажі» у вересні 2024 року, на них покупцям запропонують:

  • перший лот — гараж площею 72,6 кв.м у смт Великий Березний Закарпатської області. Будівля 1960-х років потребує поточного ремонту;
  • другий лот — автомобіль Volkswagen Phaeton 2004 року випуску в м. Черкаси. Транспортний засіб потребує ремонту;
  • третій лот — нежитлова будівля площею 168,1 кв.м у с. Майдан Львівської області. Одноповерхова споруда з мансардою збудована у 1980 році;
  • четвертий лот — група інвентарних об'єктів у м. Хуст Закарпатської області. Комплекс включає гаражі, котельню, сторожку та огорожу загальною площею 164,3 кв.м.

Читайте:Фонд держмайна починає дебютні аукціони продажу нерухомості за 1 гривню

Стартова ціна

Голова Фонду держмайна нагадав, що стартова ціна в 1 гривню встановлена відповідно до чинного законодавства на період воєнного стану.

«Цей механізм застосовується для активів, балансова вартість яких відсутня або дорівнює нулю, що дозволяє ефективно здійснювати приватизацію в поточних умовах. Важливо розуміти: кінцева вартість об'єктів може бути значно вищою за стартову», — додав Коваль.

Читайте: При розселенні «хрущовок» під знесення їх жителі отримуватимуть аналогічні за площею квартири або доплачуватимуть за зайві метри

Він зауважив, що попередній досвід показує, що у ході таких торгів ціна зростає «в сотні і навіть тисячі разів».

Страхування житла від наслідків «прильоту»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+45
bosyak
bosyak
27 серпня 2024, 9:04
#
«у ході таких торгів ціна зростає „в сотні і навіть тисячі разів“» — з 1 грн до ста або навіть тисячи гривень за обьєкт :) немає слів.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
27 серпня 2024, 11:13
#
То купуй… нема питань.
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