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17 серпня 2024, 10:43

Фонд держмайна починає дебютні аукціони продажу нерухомості за 1 гривню

Фонд державного майна України виставив на аукціони у вересні перші чотири об'єкти нерухомості в Одеській і Житомирській областях зі стартовою ціною в 1 грн, повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.

Фонд державного майна України виставив на аукціони у вересні перші чотири об'єкти нерухомості в Одеській і Житомирській областях зі стартовою ціною в 1 грн, повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомо«Стартова ціна кожного об'єкта — 1 грн.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Стартова ціна кожного об'єкта — 1 грн. Це встановлений законом на період воєнного стану механізм визначення стартової вартості об'єктів, балансова вартість яких відсутня або дорівнює нулю», — зазначив керівник Фонду.

За його словами, ця символічна ціна дає змогу ефективно розпочати процес приватизації в поточних умовах, однак для участі в аукціоні необхідно також сплатити реєстраційний внесок у розмірі 1420 грн.

«Важливо розуміти: кінцева вартість об'єктів може бути значно вищою за стартову. Попередній досвід показує, що під час торгів ціна може зрости в сотні й навіть тисячі разів. Це забезпечує надходження реальних коштів до державного бюджету», — додав Коваль.

Читайте: При розселенні «хрущовок» під знесення їх жителі отримуватимуть аналогічні за площею квартири або доплачуватимуть за зайві метри

Що відомо про об'єкти

Зазначені чотири об'єкти — це адміністративні будівлі та нежитлові приміщення різного призначення.

Зокрема, колишній приймальний радіоцентр для управління повітряним рухом площею 25,8 кв. м в Одесі, що потребує поточного ремонту, адмінбудівля 1960 року загальною площею 281,5 кв. м у Рені Одеської області, 2-поверхова адмінбудівля на 492 кв. м у Балті Одеської області 1968 року побудови контора на 50,5 кв. м в Олевську Житомирської області.

Страхування житла від наслідків «прильоту»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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