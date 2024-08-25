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25 серпня 2024, 14:12

Трамп запускає криптовалютну платформу

Колишній президент США та нинішній кандидат на президентську посаду Дональд Трамп оголосив про створення бізнесу під назвою The DeFiant Ones, який пов'язаний з криптовалютою. Про це повідомляє The Verge.

Колишній президент США та нинішній кандидат на президентську посаду Дональд Трамп оголосив про створення бізнесу під назвою The DeFiant Ones, який пов'язаний з криптовалютою.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У повідомленні у своїй соцмережі Truth Social Трамп зазначив, що «звичайні американці зазнали тиску з боку великих банків і фінансової еліти», але жодних додаткових деталей про те, що саме таке The DeFiant Ones, як воно працює і як допоможе людям, не надав.

На цьому етапі неможливо точно сказати, що це за проєкт — чи це буде криптовалюта, торгова платформа, чи просто вебсайт про крипту.

В останніх інтерв'ю сини Трампа Дональд-молодший і Ерік припустили проєкт може бути створено для допомоги людям, які не мають банківських рахунків. За даними FDIC, станом на 2021 рік таких американців було 5,9 млн.

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Думка про те, що криптовалюта може допомогти людям, які не користуються банківськими послугами, отримати кращий доступ до фінансових послуг, широко поширена в галузі, але звіти свідчать про інше.

Центр американського прогресу (CAP) не знайшов «жодних систематичних доказів того, що крипто-транзакції дешевші, ніж традиційні фінансові транзакції», зазначивши, що крипто-активи в основному використовуються для спекуляцій, а не для платежів.

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«Основною метою фінансової інклюзії є покращення загального економічного добробуту осіб з низькими доходами, а заохочення людей використовувати свої важко зароблені гроші чи заощадження для купівлі високоризикованих активів може призвести до протилежного», — заявив у 2022 році Тодд Філліпс, колишній директор з фінансового регулювання та корпоративного управління CAP.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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