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4 серпня 2024, 10:03

Трамп випустив «біткоїн-кросівки» (фото)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп випустив лімітовану серію «біткоїн-кросівок». Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп випустив лімітовану серію «біткоїн-кросівок».
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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«Купіть свої біткоїн-кросівки просто зараз. Це обмежений тираж, вони пронумеровані, і тепер (за них, — ред.) можна розплатитися за допомогою BTC або вашої улюбленої криптовалюти», — написав Трамп.

Варто зазначити, що він представив обмежену серію взуття одразу після виступу на конференції Bitcoin 2024. На заході Трамп пообіцяв звільнити голову Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслера і зробити Сполучені Штати криптостолицею світу.

Взуття представлене у двох кольорах — золотому (1000 пар) і чорному (4000 пар). Ціна за пару за попереднім замовленням становить $499 і $299 відповідно.

Найдорожчу серію розкупили за перші три години з моменту старту продажів.

На кросівках розміщений логотип біткоїна та напис «Трамп — криптопрезидент». Саме це формулювання він не раз використовував, коли описував свою підтримку індустрії цифрових активів.

Крім того, Трамп підписав по п’ять пар взуття кожного типу і покупці випадковим чином можуть отримати товар з автографом.

«Біткоїн-кросівки» Трампа вже з’явилися на маркетплейсі eBay і там їх продають набагато дорожче — від $700 до $2 500.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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