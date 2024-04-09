Ціна Toncoin встановила історичний максимум, Binance має намір відкрити штаб-квартиру: що нового на ринку

Мінфін США вимагає посилити санкції проти іноземних постачальників криптопослуг

Мінфін США побоюється, що терористичні угруповання і підсанкційні контрагенти збільшать використання криптоактивів для обходу санкцій. Про це заявив заступник міністра Адевале Адейемо в рамках виступу в Сенаті.

«Наша проблема полягає в тому, що зловмисні суб'єкти все частіше знаходять способи приховати свою особистість і переміщати ресурси за допомогою віртуальних активів», — заявив Адейемо.

Заступник міністра фінансів навів кілька прикладів. Зокрема, до зловмисних суб'єктів він відніс рф і Північну Корею.

Також він заявив, що іранський військовий підрозділ Сили «Кудс» (організація, визнана терористичною) надсилав криптовалюту ХАМАС і «Палестинському ісламському джихаду» (організації, визнані терористичними) в Секторі Газа.

У своєму виступі Адейемо зазначив, що дії Мінфіну щодо блокування таких фінансових потоків мали певний успіх, однак правозастосування необхідно посилити.

«Хоча ми, як і раніше, вважаємо, що терористи віддають перевагу традиційним фінансовим інструментам, ми побоюємося, що без дій Конгресу з надання нам необхідних повноважень використання зазначеними суб'єктами криптоактивів тільки зростатиме», — підкреслив політик.

Він послався на три запропоновані реформи, націлені на посилення нагляду, а саме:

запровадження вторинних санкцій проти іноземних постачальників криптопослуг, включно із забороною кореспондентських рахунків і обробкою транзакцій в американському фінансовому полі суб'єктів, пов’язаних із ними;

модернізація та усунення прогалин в наявних повноваженнях відомства шляхом розширення сфери їхньої дії;

вирішення проблеми юрисдикційного ризику, пов’язаного з офшорними криптовалютними платформами. Це передбачає, зокрема, що органи Мінфіну США зможуть діяти екстериторіально в разі загрози потенційної шкоди нацбезпеці.

Суд у Нігерії визнав топменеджера Binance відповідальним за дії криптобіржі

У понеділок, 8 квітня, суд у Нігерії розглянув скаргу віцепрезидента з глобальної розвідки і розслідувань криптовалютної біржі Binance Тиграна Гамбаряна, якого звинувачують в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей на суму $35 млн. Про це повідомляє DL News.

Топменеджер не визнав своєї провини і заявив про порушення своїх прав. Сторона захисту також наполягає, що він не повинен нести відповідальність за операційну діяльність Binance у Нігерії.

Однак суд відхилив цей аргумент, нагадавши про проведені Гамбаряном освітні тренінги для нігерійських чиновників як представника біржі під час минулих поїздок.

За підсумком засідання топменеджера помістили в ізолятор посиленого режиму в столиці Абуджі мінімум до 18 квітня. На цю дату призначено слухання щодо можливого внесення застави.

Суд у справі Гамбаряна і Binance призначено на 2 травня.

Нагадаємо, влада Нігерії звинувачує Binance Holdings Limited, Гамбаряна і директора Binance у Західній і Східній Африці Надіма Анджарваллу в ухиленні від сплати податків.

Вони наполягають, що приватні особи використовували біржу для відмивання майже $21,6 млрд.

Ціна Toncoin встановила історичний максимум

У вівторок, 9 квітня, курс монети Toncoin встановив історичний максимум, перетнувши позначку у $6,9. За добу актив зріс 22,4%, а за місяць — на 141%, Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Капіталізація активу також встановила рекордний показник, на момент написання новини вона становить понад $24 млрд.

Голова Binance заявив про намір відкрити штаб-квартиру компанії

Генеральний директор криптобіржі Binance Річард Тенг заявив, що компанія веде переговори з кількома юрисдикціями для відкриття штаб-квартири. Про це повідомляє The Block з посиланням на слова Тенга під час дискусії на Паризькому тижні блокчейна.

Ідея корпоративного управління не така проста, як здається. Наразі ми ведемо переговори з кількома юрисдикціями, які готові допомогти з відкриттям штаб-квартири", — зазначив CEO Binance.

Він визнав, що для відкриття штаб-квартири потрібно врахувати низку факторів. За словами Тенга, в обраній юрисдикції мають діяти правила, які відповідають набору продуктів, пропонованих біржею Binance. Крім того, не останню роль у цьому питанні відіграє система сплати податків, сказав CEO компанії.

Нагадаємо, протягом багатьох років колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао дотримувався концепції «децентралізації» в питанні відкриття штаб-квартири. Він неодноразово заявляв, що компанії не потрібен головний офіс, оскільки її співробітники працюють у багатьох країнах світу.