В Укрзалізниці пояснили, чому у низці поїздів зникли плацкартні вагони

Зараз на низці напрямків Укрзалізниця тимчасово зменшила кількість плацкартних вагонів, оскільки їх передали для здійснення медичних та евакуаційних рейсів. Про це повідомили у службі підтримки компанії.

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«Значна кількість плацкартних вагонів зараз задіяна під медичні та евакуаційні рейси, тому на певних напрямках спостерігається їх дефіцит», — відповіли в Укрзалізниці на запитання клієнтки у Facebook.

Компанія обіцяє включити вільні вагони у склад пасажирських поїздів щойно вони з'являться.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укрзалізниця розробляє модель зміни тарифів на пасажирські перевезення, йдеться про спальні вагони та Інтерсіті+.