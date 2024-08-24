Зараз на низці напрямків Укрзалізниця тимчасово зменшила кількість плацкартних вагонів, оскільки їх передали для здійснення медичних та евакуаційних рейсів. Про це повідомили у службі підтримки компанії.
24 серпня 2024, 14:09
В Укрзалізниці пояснили, чому у низці поїздів зникли плацкартні вагони
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«Значна кількість плацкартних вагонів зараз задіяна під медичні та евакуаційні рейси, тому на певних напрямках спостерігається їх дефіцит», — відповіли в Укрзалізниці на запитання клієнтки у Facebook.
Компанія обіцяє включити вільні вагони у склад пасажирських поїздів щойно вони з'являться.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Укрзалізниця розробляє модель зміни тарифів на пасажирські перевезення, йдеться про спальні вагони та Інтерсіті+.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
А тарифы изменятся как всегда в сторону увеличения???