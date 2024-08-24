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24 серпня 2024, 14:09

В Укрзалізниці пояснили, чому у низці поїздів зникли плацкартні вагони

Зараз на низці напрямків Укрзалізниця тимчасово зменшила кількість плацкартних вагонів, оскільки їх передали для здійснення медичних та евакуаційних рейсів. Про це повідомили у службі підтримки компанії.

Зараз на низці напрямків Укрзалізниця тимчасово зменшила кількість плацкартних вагонів, оскільки їх передали для здійснення медичних та евакуаційних рейсів.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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«Значна кількість плацкартних вагонів зараз задіяна під медичні та евакуаційні рейси, тому на певних напрямках спостерігається їх дефіцит», — відповіли в Укрзалізниці на запитання клієнтки у Facebook.

Компанія обіцяє включити вільні вагони у склад пасажирських поїздів щойно вони з'являться.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укрзалізниця розробляє модель зміни тарифів на пасажирські перевезення, йдеться про спальні вагони та Інтерсіті+.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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R S
R S
24 серпня 2024, 14:17
#
«Мінфін» писав, що Укрзалізниця розробляє модель зміни тарифів на пасажирські перевезення, йдеться про спальні вагони та Інтерсіті+.

А тарифы изменятся как всегда в сторону увеличения???
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