Укрзалізниця розробляє модель зміни тарифів на пасажирські перевезення, йдеться про спальні вагони та Інтерсіті+. Про це керівник пасажирського напряму У З Олександр Перцовський сказав у інтерв'ю Forbes.

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Що відомо

Одна із пропозицій, що обговорюються, прив’язати ціни на квитки до популярності рейсів та часу доби.

«Відпустити ціни на квитки класу СВ, щоб ціни регулювалися ринком залежно від попиту. Попри високу вартість, ці квитки розкуповуються найшвидше», — розповів він.

Також, додав Перцовський, пропонується гнучке ціноутворення для всіх класів Інтерсіті+. Водночас можуть бути встановлені певні цінові межі.

Крім цього, для базових тарифів пропонується передбачити на перспективу помірну індексацію з урахуванням інфляції.

Водночас залишатимуться й найбільш доступні тарифи для тих, для кого критична саме вартість, запевнив топменеджер УЗ.

«До кінця війни українці точно матимуть змогу купувати доступні квитки — це наше зобов’язання як соціальної компанії. Але це не означає, що ми підписуємося під відсутністю будь-яких змін», — пояснив керівник пасажирського напряму Укрзалізниці.