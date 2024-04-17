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17 квітня 2024, 18:04

АРМА готує до продажу 264 картини з колекції Медведчука

Національне агентство з розшуку та менеджменті активів (АРМА) готує до реалізації 264 картини, що належали колишньому нардепу Віктору Медведчуку. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Національне агентство з розшуку та менеджменті активів (АРМА) готує до реалізації 264 картини, що належали колишньому нардепу Віктору Медведчуку.
Фото: скріншот з відео

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«АРМА готує до реалізації 264 картини зрадника-колаборанта Медведчука, арештовані та передані агентству за ухвалою суду», — йдеться в повідомленні.

Наразі картини перебувають на тимчасовому зберіганні у Національному художньому музеї України. Частку колекції складають роботи представників Закарпатської художньої школи — Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтаса. Вартість деяких картин сягає 50 тисяч доларів.

Співробітники АРМА провели повторний огляд активу, а створена конкурсна комісія незабаром виставить їх на реалізацію.

«Усі кошти від продажу полотен поповнять держбюджет України», — зазначили в АРМА.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що АРМА виставило на реалізацію Maybach та 20 колекційних наручних годинників Віктора Медведчука.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
17 квітня 2024, 18:19
#
Все що вартісне вже прихватизували?
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