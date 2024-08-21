Berkshire Уоррена Баффета продав акції Bank of America на $550 млн

Інвестиційний фонд Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продав 14 млн акцій на суму близько $550 млн, повідомило видання Barron's з посиланням на дані комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

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Продаж акцій

Акції було продано у період з 15 по 19 серпня. Середня ціна становила $39,5 за акцію, пише видання. Пакет Berkshire скоротився до 928 млн акцій Bank of America на загальну суму майже $37 млрд, частка — до 12%.

З середини липня Berkshire скоротила частку у Bank of America більш ніж на $4,3 млрд. Котирування акцій банку за останній місяць подешевшали на 10%.

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Нагадаємо

3 серпня стало відомо, що фонд Баффета продав майже половину своїх акцій Apple. Berkshire не привела у звіті точної кількості своїх акцій Apple, але пакет, що залишився, оцінила в $84,2 млрд.

Berkshire у II кварталі 2024 р. також позбавився частини акцій китайського виробника електромобілів BYD і Bank of America.