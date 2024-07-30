Баффет продав акції Bank of America на понад $3 мільярди

Американська холдингова компанія Berkshire Hathaway Уоррена Баффета у липні збільшила продажі акцій Bank of America до більш ніж $3 млрд. Про це повідомляє Reuters.

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Berkshire продала 18,4 млн акцій банку за $767 млн в період з 25 по 29 липня. З 17 липня компанія продала 71,2 млн акцій Bank of America за $3,05 млрд, зменшивши свою частку в цьому банку на 6,9% до 961,5 млн акцій.

Конгломерат Баффета все ще має приблизно 12,4% акцій Bank of America, вартістю $39,5 млрд. Він повинен звітувати про продажі, поки частка не впаде нижче 10%.

Зростання акцій Bank of America

Ціна акцій Bank of America зросла майже на дві третини з кінця жовтня. Ціна акцій в 1,2 раза перевищує балансову вартість, після того, як більшу частину останнього десятиліття вони торгувалися нижче балансової вартості.

У 2011 році Berkshire купила привілейовані акції Bank of America на $5 млрд, коли деякі інвестори хвилювалися, чи матиме банк достатньо капіталу після погашення величезних іпотечних та юридичних зобов’язань після фінансової кризи 2008 року.

Баффет обміняв привілейовані акції на звичайні у 2017 році після виконання варантів і в кінцевому підсумку витратив $14,6 млрд на акції Bank of America. Ці акції коштували понад $45 млрд, коли Berkshire почала їх продавати.