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20 серпня 2024, 8:21

Ціна стандартного золотого злитку вперше в історії перевищила мільйон доларів

Ціна стандартного золотого злитку вперше в історії перевищила мільйон доларів США. На це 19 серпня звернув увагу Bloomberg.

Ціна стандартного золотого зливка вперше в історії перевищила мільйон доларів США.
Фото: depositphotos

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Золотий злиток дорожчий за мільйон

Спотова ціна однієї тройської унції золота (31,1 грама) вперше в історії перевищила позначку 2500 доларів ще 16 серпня, а на торгах 19 серпня зміцнилася вище за неї.

Таким чином, стандартний золотий злиток вагою 400 унцій став коштувати дорожче за мільйон доларів.

При цьому Bloomberg зазначає, що вага 400 унцій для злитку не є строго визначеною: згідно з правилами Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів, допустимо від 350 до 430 унцій.

Читайте: Ціна золота тримається вище за $2500 за унцію

Нагадаємо

З початку 2024 золото подорожчало на 20%. Підвищенню цін сприяють очікування зниження відсоткові ставки США, і навіть геополітична напруженість на Близькому Сході.

Читайте: Чому найбагатші американці розігнали ціну золота

Аналітик TD Securities Барк Мелек очікує, що ціна золота може піднятися до $2700 за унцію у найближчі квартали, оскільки макроекономічні чинники та політика центробанків створюють для цього необхідні умови.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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